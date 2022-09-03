Olayda E.O. ile bu sırada yoldan geçen M.Ö. (10) ve G.Ç. (10), vücutlarının çeşitli yerlerine isabet eden saçmalarla yaralandı.

Alınan bilgiye göre, kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya kişiler, Karahafız Sokak'ta otomobilden E.O'ya (30) tüfekle ateş açtı.

Kaynak: AA

Çarşamba, Samsun, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Samsun'da silahlı saldırıda 3 kişi yaralandı - Son Dakika

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