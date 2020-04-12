Samsun'un Çarşamba ilçesinde sokağa çıkma yasağına uymayan 5 kişiye ceza - Son Dakika

Samsun'un Çarşamba ilçesinde sokağa çıkma yasağına uymayan 5 kişiye cezai işlem uygulandı.

İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge kapsamında, aralarında Samsun'un da bulunduğu 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta 48 saat süreli sokağa çıkma yasağı devam ediyor.

İlçede sokağa çıkma yasağının ikinci gününde 5 kişiye cezai işlem uygulandı, böylece toplam 28 kişiye cezai işlem uygulanmış oldu.