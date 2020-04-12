Samsun'un Çarşamba ilçesinde sokağa çıkma yasağına uymayan 5 kişiye ceza - Son Dakika

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Samsun'un Çarşamba ilçesinde sokağa çıkma yasağına uymayan 5 kişiye ceza
6 saat önce
Samsun'un Çarşamba ilçesinde sokağa çıkma yasağına uymayan 5 kişiye cezai işlem uygulandı.
Samsun'un Çarşamba ilçesinde sokağa çıkma yasağına uymayan 5 kişiye cezai işlem uygulandı.
İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge kapsamında, aralarında Samsun'un da bulunduğu 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta 48 saat süreli sokağa çıkma yasağı devam ediyor.
İlçede sokağa çıkma yasağının ikinci gününde 5 kişiye cezai işlem uygulandı, böylece toplam 28 kişiye cezai işlem uygulanmış oldu.
Haber Yayın Tarihi: 12.04.2020 07:14 Kaynak: AA
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