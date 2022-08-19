Samsun'da tarlada elektrik akımına kapılan kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Samsun'da tarlada elektrik akımına kapılan kişi hayatını kaybetti

19.08.2022 15:55
Samsun'da tarlada elektrik akımına kapılan kişi hayatını kaybetti

Samsun'un Çarşamba ilçesinde tarlada elektrik akımına kapılan kişi yaşamını yitirdi.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde tarlada elektrik akımına kapılan kişi yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Hacılıçay Mahallesi'ndeki tarlasına giden Vahdettin İnan'dan (56) uzun süre haber alamayan yakınları, bulunduğu yere gitti.

İnan'ın yerde hareketsiz yattığını gören yakınları, sağlık ekiplerine haber verdi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede hayatını kaybettiği belirlenen İnan'ın cesedi, Çarşamba Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

İnan'ın, sulama motorunun takılı olduğu prizi tamir etmek isterken elektrik akımına kapıldığı tespit edildi.

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Kaynak: AA

Vahdettin, Çarşamba, Samsun, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Samsun'da tarlada elektrik akımına kapılan kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Samsun'da tarlada elektrik akımına kapılan kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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