Tıra çarpan hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı - Son Dakika
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Tıra çarpan hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı

29.09.2022 14:06
Tıra çarpan hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı

Samsun'un Çarşamba ilçesinde tıra çarpan hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde tıra çarpan hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı.

Alınan bilgiye göre, "Uzun ve geniş araç" tabelası bulunan B.G. (20) idaresindeki 45 ACL 778 plakalı hafif ticari araç, Samsun- Ordu kara yolu Dalbahçe mevkisinde önünde seyreden M.Ç'nin (37) kullandığı 55 JH 420 plakalı tırın 14 BS 335 plakalı dorsesine arkadan çarptı.

Yaralanan B.G, sağlık ekiplerince Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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Kaynak: AA

Çarşamba, Samsun, Ordu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tıra çarpan hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı - Son Dakika

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