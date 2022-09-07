2'si çocuk 3 kişinin yaralandığı olayda 1 tutuklama - Son Dakika
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2'si çocuk 3 kişinin yaralandığı olayda 1 tutuklama

07.09.2022 15:35
2'si çocuk 3 kişinin yaralandığı olayda 1 tutuklama

Samsun'un Çarşamba ilçesinde tüfekle açılan ateş sonucu 2'si çocuk 3 kişinin yaralanması olayıyla ilgili 1 kişi tutuklandı.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde tüfekle açılan ateş sonucu 2'si çocuk 3 kişinin yaralanması olayıyla ilgili 1 kişi tutuklandı.

Olay, Çay Mahallesi Karahafız Sokak'ta 3 Eylül Cumartesi akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere, plakası o an belirlenemeyen bir araçla yolda ilerlerken E.O. (30) isimli kişiye tüfekle ateş açıldı. Olayda, E.O.'nun vücuduna saçma isabet etti. Tüfekle açıldığı tespit edilen ateş sırasında sokakta bulunan M.Ö. (10) ve G.Ç. (10) isimli iki çocuk da kazara sıçrayan saçmalarla yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Silahlı saldırıyı gerçekleştirerek olay yerinden kaçan kişi veya kişilerin bulunması için Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından çok yönlü çalışma başlatıldı. Çarşamba Asayiş Büro Amirliği polisleri, üç gün sonra olayla ilgili 3 kişiye ulaşarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından polis tarafından Çarşamba Adliyesine sevk edilen faillerden A.T., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - SAMSUN

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Kaynak: İHA

Çarşamba, Samsun, Eylül, Çay, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa 2'si çocuk 3 kişinin yaralandığı olayda 1 tutuklama - Son Dakika

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SON DAKİKA: 2'si çocuk 3 kişinin yaralandığı olayda 1 tutuklama - Son Dakika
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