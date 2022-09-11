Samsun'da zincirleme trafik kazasında bir kişi yaralandı

Samsun'un Çarşamba ilçesinde üç aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında bir kişi yaralandı.
İbrahim Y. idaresindeki 55 ACU 084 plakalı otomobil, Samsun- Ordu kara yolu Çarşamba Yaş Sebze ve Meyve Hali mevkisinde aynı yönde giden Berat G. idaresindeki 55 LV 350 plakalı hafif ticari araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan hafif ticari araç, Ali D. idaresindeki 34 PT 2469 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada hafif ticari araçta bulunan Elina D. yaralandı.
Yaralı, sağlık ekipleri tarafından Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaza nedeniyle kara yolunda trafik bir süre kontrollü sağlandı.
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