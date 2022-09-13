Çarşamba'da uyuşturucu operasyonunda bir kişi yakalandı - Son Dakika
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Çarşamba'da uyuşturucu operasyonunda bir kişi yakalandı

13.09.2022 12:20
Çarşamba'da uyuşturucu operasyonunda bir kişi yakalandı

Samsun'un Çarşamba ilçesinde uyuşturucu operasyonunda bir kişi gözaltına alındı.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde uyuşturucu operasyonunda bir kişi gözaltına alındı.

Çarşamba İlçe Jandarma Komutanlığı JASAT timleri, Samsun İl Jandarma Komutanlığı JASAT ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri tarafından yapılan istihbarat çalışması sunucu Sefalı Mahallesi'nde Y.S. (52) isimli şahsın evine operasyon düzenlendi.

Şahsın evinde ve bahçesinde yapılan aramalarda 9 kök kenevir bitkisi, 530 gram kubar esrar maddesi, hassas terazi ve şahsın üzerinde yapılan aramada 50 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi.

Gözaltına alınan Y.S'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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Kaynak: AA

Çarşamba, Jandarma, Samsun, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çarşamba'da uyuşturucu operasyonunda bir kişi yakalandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Çarşamba'da uyuşturucu operasyonunda bir kişi yakalandı - Son Dakika
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