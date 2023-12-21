Samsun'un Coğrafi İşaretli Lezzeti Bafra Kaymaklı Lokum? - Son Dakika
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Samsun'un Coğrafi İşaretli Lezzeti Bafra Kaymaklı Lokum?

Samsun\'un Coğrafi İşaretli Lezzeti Bafra Kaymaklı Lokum?

Samsun'un özgün mutfağı ve yöresel lezzetleri vardır. Samsun mutfağı, Karadeniz Bölgesi'nin özelliklerini taşıyan çeşitli deniz ürünleri, mısır unundan yapılan ekmek ve hamur işleri ile meşhurdur.

21.12.2023 15:49  Güncelleme: 15:53
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Samsun Haber Bafra Kaymaklı Lokum, Türk mutfağına ait geleneksel bir lezzettir. İşte bu lezzetli tarif için gerekli malzemeler ve adım adım yapılışı:

Malzemeler:

Hamur İçin:

• 2 su bardağı irmik

• 1 su bardağı un

• 1 su bardağı yoğurt

• Yarım su bardağı sıvı yağ

• 1 su bardağı su

• 1 paket kabartma tozu

• Yarım paket vanilin (isteğe bağlı)

İç Harcı İçin:

• 200 gram tuzsuz beyaz peynir

• Yarım su bardağı çekilmiş ceviz içi

Şerbet İçin:

• 3 su bardağı su

• 3 su bardağı şeker

• Birkaç damla limon suyu

Üzeri İçin:

• Taze kaymak

Yapılışı:

1. Öncelikle şerbeti hazırlayın. Su ve şekeri karıştırarak kaynamaya bırakın. Kaynadıktan sonra limon suyunu ekleyin ve 10-15 dakika kadar kaynatmaya devam edin. Şerbeti ocaktan alın ve soğumaya bırakın.

2. Hamur için, irmik, un, yoğurt, sıvı yağ, su, kabartma tozu ve isteğe bağlı olarak vanilini bir kaba alın. Karışımı güzelce yoğurun. Ele yapışmayan yumuşak bir hamur elde edene kadar yoğurun.

3. Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp avuç içinde açın ve içine beyaz peynir ve çekilmiş ceviz içi karışımını koyun. Hamuru kapatıp yuvarlayarak şekil verin.

4. Hazırladığınız hamur toplarını yağlı kağıt serili fırın tepsisine aralıklı olarak yerleştirin.

5. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzeri iyice kızarana kadar pişirin. (Yaklaşık 20-25 dakika)

6. Fırından çıkan sıcak hamurları ılık şerbete atın ve iyice şerbeti çekmeleri için bekletin.

7. Şerbetini çeken hamurları servis tabağına alın ve üzerine taze kaymak ekleyerek servis yapın.

Afiyet olsun!

KAYNAK:https://www.habergazetesi.com.tr/


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