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Samsun'un coğrafi işaretli Vezirköprü yassı semaveri çay tiryakilerince tercih ediliyor - Son Dakika

Samsun'un coğrafi işaretli Vezirköprü yassı semaveri çay tiryakilerince tercih ediliyor

29.08.2021 10:58
Samsun'un coğrafi işaretli Vezirköprü yassı semaveri çay tiryakilerince tercih ediliyor, System.String[]

Samsun'un coğrafi işaret tescilli "Vezirköprü semaveri", çay tiryakilerince tercih ediliyor.

Samsun'un coğrafi işaret tescilli "Vezirköprü semaveri", çay tiryakilerince tercih ediliyor.

Vezirköprü Belediyesinin müracaatıyla Türk Patent ve Marka Kurumundan 4 yıl önce coğrafi işaret tescili alan Vezirköprü semaveri, yöre halkı ve çay tiryakilerinden ilgi görüyor.

Bölgede birkaç işletmenin el işçiliği ile ürettiği semaverler, yurt içi ve yurt dışına gönderiliyor.

Samsun'un 15 coğrafi işaretli ürününden biri olan Vezirköprü semaveri, yassı şekli ve su kaynadığında öten düdüğü ile dikkati çekiyor.

"Bu semaverde demlenen çayın lezzetini hiçbir semaver vermez"

İlçede 32 yıldır semaver üreten İsmet Akkaş, AA muhabirine, Vezirköprü semaverinin 32 ayrı parçanın birleştirilmesiyle yapıldığını söyledi.

İlçede eskiden 25 esnafın semaver ürettiğini dile getiren Akkaş, günümüzde ise fabrikasyona geçtiği için sadece 3 kişinin el işçiliği ile üretimi sürdürdüğünü belirtti.

Vezirköprü yassı semaverinin sadece el işçiliği ile üretilebildiğine dikkati çeken Akkaş, "Genelde tarlada çalışan kişiler alıyor bu semaveri. Yassı olduğu için yer kaplamaz. Bu semaverde demlenen çayın lezzetini hiçbir semaver vermez. Ne çelik ne bakır ne de krom semaver, teneke semaverin lezzetini verir. Ben evimde de bu semaveri kullanıyorum. Dükkanda çeşit çeşit semaverlerimiz var fakat Vezirköprü yassı semaverinde demlenen çayın lezzetini hiçbiri tutmuyor." ifadelerini kullandı.

Akkaş, 1990'lı yıllarda demirciler arastasında çekiç sesinin eksik olmadığını vurgulayarak, "Çoluğumuzu çocuğumuzu bu meslekten okuttuk, evlendirdik. Halen işimi severek yapıyorum. Dünyaya geri gelsem yine bu mesleği yaparım. Bu semaveri Türkiye değil, dünyada bulamazsınız." dedi.

Vezirköprü semaverini bazı insanların görüntüsü için vitrinlerine koymak için satın aldığını anlatan Akkaş, şunları kaydetti:

"Semaver malzemesinin kalaylı teneke olmasından dolayı su hızlı şekilde kaynıyor. Diğer semaverlerin malzemesi daha kalın olduğu için aynı tadı vermiyor. Tarlalarda çalışanlar semaveri yakıp işlerini yapmaya giderler. Su kaynadığında sadece Vezirköprü semaverinde bulunan düdüğü öter ve gelip çayı demlerler. Bu semaverin bir özelliği de sık sık kullanmak gerekir. Kullanılmadığında pas yapar."

Ahmet Türkçe ise çocukluğundan bu yana Vezirköprü yassı semaverini kullandıklarını belirterek, "Vezirköprü'nün simgesi zaten. Özellikle yerli halkı bu semaveri kullanır. Çabuk kaynadığı için diğer semaverlerden daha kullanışlıdır." diye konuştu.

Ahmet Değirmenci de yassı semavere "tarla semaveri" de denildiğini dile getirerek, "Diğer semaverlere nazaran daha çok tercih ettiğimiz bir semaver. Dedelerimiz de bu semaveri kullanırdı, biz de onlardan gördüğümüz için ve çayı da diğer semaverlerden daha lezzetli olduğu için halen kullanırız." dedi.

Vezirköprü, Samsun, Patent, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Samsun'un coğrafi işaretli Vezirköprü yassı semaveri çay tiryakilerince tercih ediliyor - Son Dakika


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