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Samsun'un dar sokakları ilgi görüyor

1 saat önce

SAMSUN'un Yakakent ilçesindeki, genişlikleri 1 ile 1,5 metre arasında değişen dar sokaklar, görenlerin dikkatini çekiyor.

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SAMSUN'un Yakakent ilçesindeki, genişlikleri 1 ile 1,5 metre arasında değişen dar sokaklar, görenlerin dikkatini çekiyor. İlçe sakinleri, yan yana yürümekte zorluk yaşadıklarını belirtirken, dışarıdan gelenler ise fotoğraflarını çekip, sosyal medyada paylaşıyor.
Kentte tatilcilerin yoğunlukla tercih ettiği bölgelerinden biri olan Yakakent ilçesinde bulunan genişliği 1 ile 1,5 metre arasında değişen dar sokaklarda  iki kişi yan yana yürürken zorluk yaşarken, ilçe sakinlerine normal gelen duruma, dışarıdan gelenler ise şaşırıyor. Özellikle merak edip bölgeye gelen bazı kişiler de, dar binaların arasından uzanan sokaklarda çektikleri fotoğrafları sosyal medyada paylaşıyor.
'DAR SOKAKLARA ALIŞTIK'
Sokak sakinlerinden Şükrü Okka, doğup büyüdüğü yörede yer alan dar sokaklara alıştıklarını belirterek, "Çocukluğumdan itibaren buradaki sokaklar bu şekilde dar. 1970'li yıllarda tapu işlemleri yapılırken bu sokaklar 1,5 metrelik sokaklar olarak kayıt edilmiş. Ondan sonra buralar halka açık sokak olarak kullanılmaktadır. Özellikle akşam saatlerinde çok yoğun bir şekilde kullanılmaktadır. Bizim de bundan herhangi bir şikayetimiz yok. Dar sokaklara alıştık. Çok dar ve ilginç sokaklar. Yıllarca burada yaşadığımız için bize normal geliyor ama dışarıdan gelenlerin çok fazla dikkatini çekiyor" dedi.
'YAN YANA YÜRÜRKEN GÜÇLÜK YAŞIYORUZ'
Yaklaşık 10 senedir ilçede yaşadığını söyleyen Hüseyin Doğukan Sezer de, dar sokakların kendilerine doğal geldiğini ifade ederek, "Sahile açılan bu sokaklar çok ilgi çekici oluyor. 2- 3 kişi olduğumuz zaman yan yana yürürken güçlük yaşıyoruz. Buraya dışarıdan gelenler için çok garip geliyor ama biz yıllardır burada olduğumuz için bize çok doğal geliyor. Bu dar sokaklar hep iki apartman arasında kaldığı için bu kadar darlar. Genel olarak sahile çıkan yolların tamamı bu şekilde dar sokaklardan oluşuyor" diye konuştu.


Yakakent, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 11:44 Kaynak: DHA
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