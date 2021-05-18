Samsun'un doğurganlık hızı plaka rakamında - Son Dakika

Samsun'un doğurganlık hızı plaka rakamında

18.05.2021 16:32
Samsun'un doğurganlık hızı plaka rakamında, System.String[]

Samsun'da toplam doğurganlık hızı 2019 yılında 1,64 iken 2020 yılında 1,50 olarak gerçekleşti.

Samsun'da toplam doğurganlık hızı 2019 yılında 1,64 iken 2020 yılında 1,50 olarak gerçekleşti. Samsun bu değer ile doğurganlık hızının en yüksek olduğu il sıralamasında 55. oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu(TÜİK) Samsun Bölge Müdürlüğü "Samsun doğum istatistikleri, 2020" konusunda bir basın bülteni hazırladı.

Samsun'da canlı doğum sayısı 14 bin 410 oldu

Samsun'da canlı doğan bebek sayısı 2019 yılında 15 bin 677 iken, bu sayı 2020 yılında yüzde 7,6 azalarak 14 bin 410 oldu. Canlı doğan bebeklerin yüzde 51,6'sı erkek, yüzde 48,4'ü kız oldu.

Türkiye'de ise canlı doğan bebek sayısı revize edilen 2019 yılı verisine göre 1 milyon 186 bin 560 iken 2020 yılında 1 milyon 112 bin 859 oldu. Canlı doğan bebeklerin yüzde 51,3'ü erkek, yüzde 48,7'si kız oldu.

Samsun'da toplam doğurganlık hızı 1,50 çocuk oldu

Toplam doğurganlık hızı, bir kadının doğurgan olduğu dönem olan 15-49 yaş grubunda doğurabileceği ortalama çocuk sayısını ifade ediyor. Türkiye'de ise toplam doğurganlık hızı, 2001 yılında 2,38 çocuk iken 2020 yılında 1,76 çocuk olarak gerçekleşti. Yani, bir kadının doğurgan olduğu dönem boyunca doğurabileceği ortalama çocuk sayısı 2020 yılında 1,76 oldu. Bu durum, doğurganlığın nüfusun yenilenme düzeyi olan 2,10'un altında kaldığını gösterdi.

Doğurganlık hızı plaka rakamında

Samsun'da toplam doğurganlık hızı 2019 yılında 1,64 iken 2020 yılında 1,50 olarak gerçekleşti. Samsun bu değer ile doğurganlık hızının en yüksek olduğu il sıralamasında 55. oldu. Toplam doğurganlık hızının en yüksek olduğu il 2020 yılında 3,71 çocuk ile Şanlıurfa oldu. Bu ili 3,22 çocuk ile Şırnak, 2,88 çocuk ile Ağrı ve Siirt izledi. Toplam doğurganlık hızının en düşük olduğu il ise 1,29 çocuk ile Karabük oldu. Bu ili 1,31 çocuk ile Zonguldak ve Kütahya takip etti.

Samsun'da kaba doğum hızı binde 10,7 oldu

Kaba doğum hızı, bin nüfus başına düşen canlı doğum sayısını ifade ediyor. Türkiye genelinde kaba doğum hızı 2020 yılında binde 13,3 olurken, Samsun ilinde binde 10,7 olarak gerçekleşti. Samsun bu değer ile kaba doğum hızının en yüksek olduğu iller sıralamasında 53. oldu.

Kaba doğum hızı illere göre incelendiğinde, 2020 yılında kaba doğum hızının en yüksek olduğu il binde 28,3 ile Şanlıurfa oldu. Bu ili binde 25,2 ile Şırnak, binde 23,0 ile Siirt ve Ağrı izledi. Kaba doğum hızının en düşük olduğu il ise binde 8,5 ile Zonguldak oldu. Bu ili binde 8,8 ile Edirne, binde 8,9 ile Kastamonu, Karabük ve Giresun takip etti.

Samsun'da en çok doğum haziran ayında

Samsun'da 14 bin 410 doğumun aylık dağılımı incelendiğinde en çok doğumun gerçekleştiği ay haziran (1326 doğum), en azı ise şubat (1062 doğum) ayı. Samsun'da aylık ortalama 1201 bebek dünyaya geldi. - SAMSUN

Samsun'un doğurganlık hızı plaka rakamında

Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye, Samsun, Doğum, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Samsun'un doğurganlık hızı plaka rakamında - Son Dakika


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