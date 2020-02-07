Samsun'un en işlek caddesi araç trafiğine açıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Samsun'un en işlek caddesi araç trafiğine açıldı - Son Dakika

Samsun'un en işlek caddesi araç trafiğine açıldı

6 saat önce

Samsun'un en işlek caddelerinden birisi olan Çiftlik Caddesi (İstiklal Caddesi), yeniden araç trafiğine açıldı.

Samsun'un en işlek caddesi araç trafiğine açıldı, System.String[]

Samsun'un en işlek caddelerinden birisi olan Çiftlik Caddesi (İstiklal Caddesi), yeniden araç trafiğine açıldı.


Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından Çiftlik Caddesi'nin trafiğe açılması konusunda anket çalışması yapılmıştı. Mülk sahipleri ve esnaf ile yapılan anket çalışmasında caddenin trafiğe açılmasını isteyenlerin oranı yüzde 64, istemeyenlerin oranı ise yüzde 36 çıkmıştı. Anket sonucuna göre çalışma başlatan Samsun Büyükşehir Belediyesi, caddeyi araç trafiğine elverişli hale getirdi. Çiftlik, bugün itibarıyla tek yönlü olarak araç trafiğine açıldı. Caddenin trafiğe açılmasıyla birlikte Parkomat yerleri parklarla dolarken, araçlar caddeyi kullanmaya başladı.


Caddenin trafiğe açılması konusunda esnaf ile bazı vatandaşlar farklı görüşlere sahip. Bazı insanlar caddenin trafiğe açılmasını olumlu karşılarken bazıları ise olumsuz görüş bildirdiler.


Çiftlik Caddesi'nde ilk gün olmasına rağmen yoğun bir şekilde araç trafiği yaşandı. Samsunlu sürücüler, yıllar sonra araçlarıyla 'Çiftlik turu' attılar.


İstiklal Caddesi, 2014 yılında araç trafiğine kapatılarak 'cadde AVM'ye dönüştürülmüştü. - SAMSUN

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Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 03:01 Kaynak: İHA
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