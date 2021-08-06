Samsun'un geleceği TOKİ ile inşa ediliyor - Son Dakika
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Samsun'un geleceği TOKİ ile inşa ediliyor

06.08.2021 19:24
Samsun'un geleceği TOKİ ile inşa ediliyor

TOKİ 6 Ağustos 2021 Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) Samsun'da sosyal konutlardan hastanelere, okullardan camilere kadar birçok projeyi hayata geçirdi.

TOKİ

6 Ağustos 2021

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) Samsun'da sosyal konutlardan hastanelere, okullardan camilere kadar birçok projeyi hayata geçirdi.

TOKİ, Türkiye'nin dört bir yanında inşa ettiği yatay mimarili sosyal konutlar ile dar gelirli vatandaşları ev sahibi yapmaya devam ediyor.

TOKİ kurtuluş mücadelemizin meşalesinin yakıldığı Samsunda 11 Bin 836 konut inşa etti.

TOKİ'den Samsun'a her alanda yatırım

Yaptığı yatırımlar ile şehirlerin geleceğini inşa eden TOKİ, Samsun'da her alanda yatırım yapıyor. Şehirde spora katkı için UEFA standartlarında, modern ve son teknolojiye sahip stadyum ve spor salonu inşa etti.

Samsun'u 2023'ün Türkiye'sine hazırlayan ve geleceğin Samsununu güvenle inşa eden TOKİ, kentte 8 hastane, 12 okul, 3 sosyal tesis, 7 cami, 94 ticaret merkezi ve 2 kamu hizmet binasının yapımını da tamamladı.

Daha yeşil bir Samsun

Maviyle yeşilin her tonunun olduğu Samsun şehrinde, TOKİ ayrıca vatandaşların bir araya gelebileceği, sağlık ve huzur içinde vakit geçirebileceği dinlenme alanlarının ve çocuk oyun parklarının yer aldığı millet bahçesi yaptı.

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Kaynak: Habermetre

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Son Dakika Toplum Samsun'un geleceği TOKİ ile inşa ediliyor - Son Dakika

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