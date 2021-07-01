Havza'da kaplıcalar normalleşme süreciyle yeniden hizmet vermeye başladı - Son Dakika

Karadeniz'in termal suları ile ünlü ilçesi Havza'da, İçişleri Bakanlığının kademeli normalleşme genelgesi kapsamında kaplıca ve hamamların tekrar hizmete başlamasıyla hareketlilik yaşanıyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını önlemleri kapsamında bir süredir kapalı olan ilçedeki otel ve pansiyonlar, kapılarını yeniden hizmete açtı.

Sezon hazırlıklarına devam eden Havza'daki bir otelin işletmecisi Şafak Zeybek, AA muhabirine, Kovid-19'la mücadele kapsamında temizlik, maske ve mesafe kurallarına uymak kaydıyla faaliyetlerine yeniden başladıklarını söyledi.

Çalışanlarının tamamını işe geri çağırdıklarını, hızlı şekilde hazırlıklarını tamamladıklarını belirten Zeybek, "Kısıtlamaların kalkmasıyla kaplıcalar, sauna, yüzme havuzu, yeme içme ve konaklama departmanlarımızla hizmet vermeye başladık. Kovid-19 önlemleri kapsamında birçok çalışanımız ikinci doz aşısını oldu. Tüm vatandaşlarımız işletmemize güvenerek gelebilir. Misafirlerimizi bekliyoruz." dedi.

Pansiyon işletmecisi Haşmet Sungurtekin ise kaplıcalar mevkisinde kapalı bulunan tüm kaplıca, otel ve pansiyonların 1 Temmuz itibarıyla yeniden açıldığını anlattı.

Hijyen kurallarına özenle uyulduğunu vurgulayan Sungurtekin, "Son bir aydır müşterilerimiz kaplıcalarının açık olup olmadığını soruyorlardı. Artık rezervasyonlarımızı yapıyoruz. Birkaç güne kadar gelecek müşterilerimiz var. Kurban Bayramı'nda burada bulunan işletmelerin yüzde 100 kapasite ile çalışacağına inanıyoruz. Gelen telefonlardan belli zaten. Kurban Bayramı'na 20 gün olmasına rağmen arayan müşterimiz çok. Bayram sonrası da yoğunluğun süreceğini tahmin ediyoruz." diye konuştu.

Kaplıcalar bölgesinde kafe işleten Duygu Sasa da kaplıcaların açılmasıyla bölgenin hareketleneceğini dile getirerek, "Bir süredir biz faaliyetteyiz ama kaplıcalar açık olmadığından doğru düzgün iş yapamadık. İnşallah kaplıcaların açılmasıyla müşterilerimiz artacaktır." ifadesini kullandı.