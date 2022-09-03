Samsun'da devrilen aracın sürücüsü yaralandı - Son Dakika
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Samsun'da devrilen aracın sürücüsü yaralandı

03.09.2022 13:30
Samsun'da devrilen aracın sürücüsü yaralandı

Samsun'un Havza ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

Samsun'un Havza ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

Mücahit Aslan (21) idaresindeki 05 DS 987 plakalı otomobil, Havza Devlet Hastanesi önünde devrildi.

Yol kenarındaki beton isim tabelasına çarpan araçta sıkışan Aslan'a ilk müdahaleyi Havza Devlet Hastanesi personeli yaptı.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Havza İtfaiye Amirliği ekibince sıkıştığı yerden kurtarılan Aslan, Havza Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

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Kaynak: AA

Havza Devlet Hastanesi, Mücahit Aslan, Samsun, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Samsun'da devrilen aracın sürücüsü yaralandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Samsun'da devrilen aracın sürücüsü yaralandı - Son Dakika
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