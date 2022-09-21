Samsun'da kış hazırlığı yapan kadınların salça ve konserve mesaisi - Son Dakika
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Samsun'da kış hazırlığı yapan kadınların salça ve konserve mesaisi

21.09.2022 12:12
Samsun'da kış hazırlığı yapan kadınların salça ve konserve mesaisi

Samsun'un Havza ilçesinde kadınlar, devam eden kış hazırlıkları kapsamında salça ve konserve yaptı.

Samsun'un Havza ilçesinde kadınlar, devam eden kış hazırlıkları kapsamında salça ve konserve yaptı.

Kadınlar, kışa yönelik dönemine göre kuşburnu marmeladı, erişte, tarhana, şeker pancarı pekmezi ve yufka gibi ürünler hazırlıyor.

Salça da yapan kadınlar, bunun için ilk olarak domatesi doğrayıp tuzlayarak çuvalladıktan sonra en az 3 gün bekletiyor.

Daha sonra kabuğu ve çekirdeğinden ayrılıp püre haline getirilen domates, tuz ilave edilerek 3-4 saat pişirilerek salça haline getiriliyor.

Kadınlar, konserve için de domates ve biberi doğrayıp pişiriyor. Ardından salça ve konserveler, daha sonra tüketilmek üzere cam kavanozlara konularak muhafaza ediliyor.

Sevnur Şimşek, AA muhabirine, salça yapılacak domatesleri çekirdek ve kabuğundan ayırma işini eskiden elde yaptıklarını, bugün ise bunu makineyle gerçekleştirdiklerini söyledi.

Bu yıl 130 kilogram civarında salça yapacağını belirten Şimşek, "Hazır salça bize yetmiyor. Ayrıca kendi yaptığımızın içine ne kattığımızı bildiğimiz için güvenerek tüketiyoruz." dedi.

Fatma Şimşek de konserveyi domatesin bol olduğu dönemde yaptıklarını dile getirerek, "Aldığımız domatesleri yıkayıp kabuğunu soyarak doğradıktan sonra bir süre kaynatıyor ve sıcak sıcak kavanozlara doldurup ağızlarını kapatıyoruz. Daha sonra kavanozları ters şekilde soğumaya bırakıyoruz. Eğer kapak tutmazsa o şişeyi boşaltıyoruz. Çünkü daha sonra bozuluyor." ifadesini kullandı.

Şimşek, yaptıkları ürünlerle ev ekonomisine katkı sağladıklarını vurgulayarak, "Bu ürünleri kendimiz yaptığımız için maliyet düşük oluyor. Ayrıca kendi ellerimizle hazırladığımız ürünleri güvenle tüketiyoruz." diye konuştu.

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Kaynak: AA

Samsun, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Samsun'da kış hazırlığı yapan kadınların salça ve konserve mesaisi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Samsun'da kış hazırlığı yapan kadınların salça ve konserve mesaisi - Son Dakika
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