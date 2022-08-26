Samsun'da emniyet şeridinde tıra çarpan kamyonetteki 2 kişi yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi

Samsun'da emniyet şeridinde tıra çarpan kamyonetteki 2 kişi yaralandı

26.08.2022 14:53
Samsun'da emniyet şeridinde tıra çarpan kamyonetteki 2 kişi yaralandı

Samsun'un Havza ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Samsun'un Havza ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Hami Can Çatalyürek (27) idaresindeki kamyonet, Yenice Mahallesi mevkisinde emniyet şeridinde park halindeki 55 AKB 87 plakalı tıra çarptı.

Kazada kamyonet sürücüsü ile yanında bulunan Hasan Serkan Oymak (26) yaralandı.

Sağlık ekiplerince Havza Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan durumu ağır olan Oymak, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne sevk edildi.

Kaza nedeniyle Samsun- Ankara kara yolu, bir süre trafiğe kapalı kaldı.

YORUMLAR
500
Araçların sibop kapaklarını söken çocukları uyarınca bıçaklandı Araçların sibop kapaklarını söken çocukları uyarınca bıçaklandı Araçların sibop kapaklarını söken çocukları uyarınca bıçaklandı Araçların sibop kapaklarını söken çocukları uyarınca bıçaklandı
Kaynak: AA

Samsun, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Samsun'da emniyet şeridinde tıra çarpan kamyonetteki 2 kişi yaralandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
14:41 Tarkan'dan meslektaşı Gülşen'in tutuklanmasına sert tepki: Adalet sistemimizin ikiyüzlülüğü ve çarpıklığı karşısında hayretler içerisinde kalıyoruz
14:36 Temsilcilerimiz Fenerbahçe ve Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi gruplarındaki rakipleri belli oldu
14:18 Sevilla'da Marcao şoku! Bir süre daha forma giyemeyecek
14:02 Galatasaray'ın yıldızı Lucas Torreira'dan Boca Juniors itirafı
14:03 Gülşen'i cezaevinde eşi Ozan Çolakoğlu ziyaret etti! Soruları yanıtsız bıraktı
13:38 Fenerbahçe'nin genç forveti Tiago Çukur'a Belçika ekibi talip oldu
13:18 İBB Başkanı İmamoğlu'ndan Gülşen'in tutuklanması hakkında dikkat çeken sözler: Artık bu bir seferberlik mücadelesi
13:17 Cumhurbaşkanı Erdoğan, bakanlar ve kuvvet komutanları Malazgirt Ovası'nda cuma namazı kıldı
13:09 İDO'dan Zafer Bayramı için anlamlı kutlama! Boğaz'da tur düzenlenecek
13:09 Cengiz Ünder'e sevgilisi Aleyna Kalaycıoğlu'ndan Galatasaray presi! Sarı kırmızılı formayı giymesi için seferber oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.08.2022 14:53:14. #1.13#
SON DAKİKA: Samsun'da emniyet şeridinde tıra çarpan kamyonetteki 2 kişi yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement