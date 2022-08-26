Sağlık ekiplerince Havza Devlet Hastanesi 'ne kaldırılan yaralılardan durumu ağır olan Oymak, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne sevk edildi.

Kaynak: AA

Samsun, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Samsun'da emniyet şeridinde tıra çarpan kamyonetteki 2 kişi yaralandı - Son Dakika

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