Samsun'da silahının ateş alması sonucu yeğeninin ölümüne neden olan muhtar tutuklandı - Son Dakika
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Samsun'da silahının ateş alması sonucu yeğeninin ölümüne neden olan muhtar tutuklandı

20.09.2022 10:02
Samsun'da silahının ateş alması sonucu yeğeninin ölümüne neden olan muhtar tutuklandı

Samsun'un Havza ilçesinde ruhsatlı silahının kazayla ateş alması sonucu yeğeninin ölümüne neden olan muhtar tutuklandı.

Samsun'un Havza ilçesinde ruhsatlı silahının kazayla ateş alması sonucu yeğeninin ölümüne neden olan muhtar tutuklandı.

Ortaklar Mahallesi'nde, evlerinin bahçesinde ailecek oturdukları esnada ruhsatlı tabancasının kazayla ateş alması sonucu, erkek kardeşinin kızı 20 yaşındaki Ayşenur Tural'ın ölümüne neden olan muhtar Mehmet Tural'ın, jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen Tural, çıkarıldığı hakimlikçe, "taksirle öldürme" suçundan tutuklandı.

Ayşenur Tural ile Amasya'dan cenazeye gelirken trafik kazasında hayatını kaybeden yakınları İsmail Tural'ın cenazesi, Ortaklar Mahallesi Mezarlığı'nda kılınan namazın ardından dün toprağa verildi.

Genç kızın, Gümüşhane Üniversitesi Gümüşhane Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbı Hizmetler ve Teknikler Bölümü İlk ve Acil Yardım Programını kazandığı kayıt için Gümüşhane'ye gitmeye hazırlandığı öğrenildi.

Ortaklar Mahallesi'nde 18 Eylül akşam saatlerinde mahalle muhtarı Mehmet Tural, evlerinin bahçesinde ailecek oturdukları esnada ruhsatlı tabancasının kazayla ateş alması sonucu yeğeni Ayşenur Tural'ı yaralamış, kendi aracıyla Havza Devlet Hastanesi'ne götürdüğü genç kızın hayatını kaybetmesinin ardından hastaneye gelen Havza İlçe Jandarma Komutanlığa bağlı ekibe silahıyla teslim olmuştu.

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Amcası tarafından kazara vurulan genç kız hayatını kaybetti Amcası tarafından kazara vurulan genç kız hayatını kaybetti
Kaynak: AA

Ortaklar, Hisarcık, Samsun, Havza, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Samsun'da silahının ateş alması sonucu yeğeninin ölümüne neden olan muhtar tutuklandı - Son Dakika

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