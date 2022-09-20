Genç kızın, Gümüşhane Üniversitesi Gümüşhane Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbı Hizmetler ve Teknikler Bölümü İlk ve Acil Yardım Programını kazandığı kayıt için Gümüşhane'ye gitmeye hazırlandığı öğrenildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Samsun'da silahının ateş alması sonucu yeğeninin ölümüne neden olan muhtar tutuklandı - Son Dakika

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