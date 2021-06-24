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Samsun'un hiç yağmur yağmasa bile 10 ay yetecek içme suyu var - Son Dakika

Samsun'un hiç yağmur yağmasa bile 10 ay yetecek içme suyu var

24.06.2021 22:01

Samsun'un hiç yağmur yağmasa bile 10 ay yetecek içme suyu var Mayıs ve Haziran'daki yağış miktarı mevsim normallerini 2'ye katladı Samsun'da Mayıs ve Haziran ayında yağan yağmurların etkisiyle barajlar suyla doldu.

Samsun'un hiç yağmur yağmasa bile 10 ay yetecek içme suyu var

Mayıs ve Haziran'daki yağış miktarı mevsim normallerini 2'ye katladı

SAMSUN - Samsun'da Mayıs ve Haziran ayında yağan yağmurların etkisiyle barajlar suyla doldu. Samsun merkeze içme suyu sağlayan Çakmak Barajı'nda su seviyesi maksimum seviyeye çıkarak 10 aylık su birikti.

Geçen yıl tüm Türkiye'de yaşanan meteorolojik kuraklığın ardından birçok ilde içme suyu sıkıntısı yaşanmış, İstanbul dahil bazı illerde programlı su kesintisi yapılmıştı. Samsun merkeze içme suyu sağlayan Çakmak Barajı'nda da o dönemde sadece 2 aylık bir su stoku kalmıştı. Alınan tedbirler ve önlemlerin yanı sıra yağışlarla birlikte Samsun'da su kesintisine gidilmeden sorun giderilmişti. Bu yıl yaz aylarında etkili olan yağışlarla birlikte geçen yıl aynı dönemde 2 aylık su stoku kalan Çakmak Barajı'nın su stoku da 10 aya çıktı.

"Hiç yağmur yağmasa da 10 yetecek içmesuyu var"

Şu anda Çakmak Barajı'nda 10 aylık içme suyu stokunun olduğunu dile getiren Samsun Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürü Dr. Bahattin Yanık, "Şu anda Samsun merkeze içme suyu sağlayan Çakmak Barajı'nın su seviyesi yüzde 97 seviyesinde. Şu anda hiç yağmur yağmasa bile 10 yetecek içme suyumuz var. Çakmak Barajı'ndaki en düşük su seviyesi 2014 yılında yaşandı. 2014 yılında minimum su seviyesi kod olarak 103'e düşmüştü. Yani su minimum seviyeye çok yaklaşmıştı. Baraj bitti bitecek aşamasına gelmişti. Geçen sene de bir su sıkıntısı yaşanmıştı. Bununla alakalı ilave tedbirler almıştık. Buna rağmen 2 aylık bir suyumuz kalmıştı. İlave olarak Yeşilırmak'tan su takviyesi yapmıştık. Alınan tüm önlemlere rağmen yağmurlar başlayana kadar 2 aylık suyumuz kalmıştı. Geçen sene sezon çok ciddi manada kurak gitmişti. Türkiye'de kuraklıktan en fazla etkilenen bölge bizim tespitlerimize göre Samsun, Amasya ve Tokat civarıydı. Çok şükür alınan tedbirler ve yağışların başlamasıyla bir sıkıntı olmadan bu durumu atlatmıştık. Şu anda 10 ay yetecek içme suyumuz var. Şu anda barajın maksimum kodu 119,60 seviyesinde. Zaten Çakmak Barajı'nın maksimum kodu da 120. En üst seviyeye yakın bir düzeydeyiz" dedi.

Mayıs ve Haziran'daki yağış miktarı mevsim normallerini 2'ye katladı

Öte yandan Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü uzmanları İhlas Haber Ajansı'nayaptığı açıklamada, "2021 yılı Mayıs ayında Samsun merkeze m2'ye 89 kilo yağış düştü. Bu yağışların 41,6 kilosu 23-24 Mayıs tarihinde 24 saatlik zaman dilimi içerisinde düştü. Haziran ayında ise m2'ye toplam 83,7 kilo yağış düştü. Bu yağışın 17,4 kilosu da 17 Haziran'da 24 saatlik içerisinde meydana geldi. Mevsim normallerine baktığımız zaman ise 1991-2020 yılları arasında Samsun merkezde Mayıs ayı yağış ortalaması 51 kilo olarak dikkat çekiyor. Haziran ayı mevsim normalleri 40,2 kilo. Yani 2021 yılında Mayıs ve Haziran aylarında Samsun'a düşen yağış miktarı mevsim normallerinin çok üstünde seyretti" diye konuştular.

Samsun'da Mayıs ve Haziran ayında bazı günlerde etkili olan sağanak yerel çaplı su birikintileri ve su taşkınlarına neden olmuştu.

Samsun'un hiç yağmur yağmasa bile 10 ay yetecek içme suyu var
Samsun'un hiç yağmur yağmasa bile 10 ay yetecek içme suyu var
Samsun'un hiç yağmur yağmasa bile 10 ay yetecek içme suyu var
Samsun'un hiç yağmur yağmasa bile 10 ay yetecek içme suyu var

Türkiye, Haziran, Samsun, Mayıs, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Samsun'un hiç yağmur yağmasa bile 10 ay yetecek içme suyu var - Son Dakika


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