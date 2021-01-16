Samsun'un içme suyu barajına Yeşilırmak'tan takviye - Son Dakika

Samsun'un içme suyu barajına Yeşilırmak'tan takviye

16.01.2021 15:04

Samsun'un içme suyu barajına Yeşilırmak'tan takviye Çakmak Barajı havadan görüntülendi Samsun'a içme suyu sağlayan Çakmak Barajı'na, su seviyesinin düşmesinden dolayı Yeşilırmak Nehri üzerinde bulunan Suat Uğurlu Barajı'ndan takviye yapıldı.

Samsun'un içme suyu barajına Yeşilırmak'tan takviye

Çakmak Barajı havadan görüntülendi

SAMSUN - Samsun'a içme suyu sağlayan Çakmak Barajı'na, su seviyesinin düşmesinden dolayı Yeşilırmak Nehri üzerinde bulunan Suat Uğurlu Barajı'ndan takviye yapıldı. Devreye sokulan hat ile birlikte Çakmak Barajı'nda su seviyesi yükseldi.

Türkiye'deki kuraklık tehlikesi, Samsun'da da etkisini hissettiriyor. Samsun merkeze içme suyu sağlayan barajda su seviyesi yıllar sonra endişe edilecek seviyeye düştü. Bölge halkı da yıllardır barajdaki su seviyesinin hiç bu kadar aşağılara gelmediğini, yapılan su takviyesi ile barajın şu andaki seviyesinin iyi olduğunu ifade ettiler. Çakmak Barajı'nın Yeşilırmak'tan su aktarıldıktan sonraki hali havadan görüntülendi.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Çakmak Barajı'nda 2,5 aylık içme suyu kaldığını, Suat Uğurlu Barajı'ndaki ilave su hattını devreye alarak Samsun'un günlük su ihtiyacının 3'te 1'i kadar Çakmak Barajı'na su takviyesi yaptıklarını belirterek, şunları söylemişti:

"Çakmak Barajı'ndaki su miktarımız bizi nisan ayına kadar götürecek kadardı. Ocak ayındayız. 2,5 aylık suyumuz kalmıştı. Suat Uğurlu Barajı'ndan bir hat vardı. O hattı devreye aldık. Hat, yapıldığı günden beri hiç kullanılmamıştı. Oradan Samsun'un günlük su ihtiyacının 3'te 1'i kadar Çakmak Barajı'na su takviye ediyoruz. 1 hafta içerisinde ve bugüne kadar yağan yağmurlarla 10 milyon m3'lük su bekliyoruz."

Çakmak Barajı civarında oturan mahalle sakinleri de son günlerde yapılan su takviyeleri ile barajın su seviyesinin yükseldiğini söylediler.

Samsun'un içme suyu barajına Yeşilırmak'tan takviye
Samsun'un içme suyu barajına Yeşilırmak'tan takviye
Samsun'un içme suyu barajına Yeşilırmak'tan takviye
Samsun'un içme suyu barajına Yeşilırmak'tan takviye

Türkiye, Samsun, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Samsun'un içme suyu barajına Yeşilırmak'tan takviye - Son Dakika


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