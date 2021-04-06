Samsun'un içme suyunu sağlayan Çakmak Barajı'nda doluluk oranı yüzde 57'ye çıktı - Son Dakika

Samsun'un içme suyunu sağlayan Çakmak Barajı'nda doluluk oranı yüzde 57'ye çıktı

06.04.2021 16:50
Samsun'un içme suyunu sağlayan Çakmak Barajı'nda doluluk oranı yüzde 57'ye çıktı, System.String[]

Samsun şehir merkezinin içme suyunu sağlayan Çakmak Barajı'ndaki su seviyesi, yağmur ve kar yağışlarıyla yüzde 57'ye yükseldi.

Samsun şehir merkezinin içme suyunu sağlayan Çakmak Barajı'ndaki su seviyesi, yağmur ve kar yağışlarıyla yüzde 57'ye yükseldi. Suyun bilinçli tüketilmesinin önemine değinen Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, şehirde su sıkıntısı yaşanmaması için ev ve iş yerlerinde israfın önlenmesi gerektiğini söyledi.

Mevsimsel şartlara bağlı karşılanan su ihtiyacı, küresel ısınma ve iklim değişikliği sebebiyle her geçen yıl azalıyor. Yağış azlığı son yıllarda Türkiye'nin en şanslı bölgesi Karadeniz'de de hissedilirken, barajlardaki su ölçümleri de bu gerçeği ortaya koyuyor. Su zengini olarak bilinen ülkeler ve şehirler dahi yavaş yavaş fakirleşmeye başlarken, bilinçsiz tüketim alışkanlığı ise bu süreci hızlandırıyor.

Samsun'da 4 merkez ilçenin içme suyu ihtiyacının yüzde 99'unu Çakmak Barajı karşılıyor. 1985-1988 yılları arasında Abdal Deresi üzerinde inşa edilen baraj, yılda 126 milyon metreküp içme ve kullanma suyu sağlıyor. Ocak ayında barajdaki su seviyesi yüzde 20'nin altına düştü. Kente verilecek 2,5 aylık su kalması üzerine SASKİ Genel Müdürlüğü, kollektörle Suat Uğurlu Barajı'ndan Çakmak Barajı'na su takviyesi yaptı. Kar ve yağmurların etkisiyle de doluluk oranı, yüzde 57'ye çıktı.

6 aylık su var

SASKİ Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre Çakmak Barajı'ndaki suyun, yağışlarla son 3 ayın en yüksek seviyesine yükseldiği belirtildi. Bu oran 4 ilçenin 6 aylık suyunun karşılanabileceği ifade edildi. Nisan ve mayıs aylarında beklenen yağışların gerçekleşmesi durumunda baraj doluluğunun yüzde 80'lere ulaşacağı tahmin ediliyor. Samsun'da içme suyu stresi yaşanmaması için ihtiyacı sürdürülebilir şekilde karşılamaya çalıştıklarını ifade eden SASKİ yetkilileri, su tüketiminde israfın önüne geçilmesinin hayati önem taşıdığını vurguladı.

Su stresi yaşanıyor

Barajlardaki mevcut su kaynaklarını en verimli kullanılmasının önemine dikkat çeken Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, küresel ısınmanın Samsun'u da olumsuz etkilediğini söyledi. Başkan Demir, "Geçmiş yıllarda şehrimizde kış ayları, uzun geçer ve bol kar yağışı görülürdü. Şimdi ise kış mevsimi hem kısa sürüyor hem de az yağış var. Yani iklimimiz ve iklim şartlarımız değişiyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın da belirttiği gibi kişi başına düşen su miktarı açısından Türkiye artık eskisi gibi zengin bir ülke değil. Yaşanan bu su stresinden Samsun da payını almaktadır" dedi.

İsraf mutlaka önlenmeli

Türkiye'de sudaki altyapı sorunlarını çözen ilk şehir olma hedefini adım adım gerçekleştirdiklerini kaydeden Başkan Demir, "İnşallah Samsun'da yaşayan bir tek kişinin bile su sorunu kalmayacak. Hanelere, sanayi tesislerine ve ihtiyaç duyulan tüm alanlara sürekli ve kesintisiz su verebilmemiz için barajlarımızın dolu olması gerekiyor. Yağmurlarla birlikte 10 milyon metreküplük su bekliyoruz. Artık suyumuzu verimli ve bilinçli kullanmak durumundayız. Bu konuda vatandaşlarımızın üzerine düşen görev ve sorumluluklar var. Evlerimizde ve iş yerlerimizde bireysel tedbirler alarak suyumuzun tek bir damlasını dahi asla israf etmemeliyiz. Bilinçli tüketimi öğrenmeli, musluklarımızın vanalarını kısmalıyız. Ellerimizi yıkarken, abdest alırken su sarfiyatını azaltmalıyız. Bilinçli tüketimi öğrenmeli, bahçe sulamalarını içme suyu ile yapmamalıyız" ifadelerini kullandı.

"Türkiye'de yedekli arıtması olan tek il Samsun olacak"

Suyla ilgili tüm altyapı yatırımlarını tamamlamakta kararlı olduklarına da değinen Başkan Demir,

"Su arıtma tesisi yatırımlarımıza hızla devam ediyoruz. 2021 yılında özellikle Ayvacık, Salıpazarı, Terme ve Çarşamba'nın da büyük bölümüne su verecek olan içme suyu arıtma, isale hatları ve içme suyu şebekesini ihale edeceğiz. Günlük 300 bin metreküplük Tekkeköy'deki yeni arıtma projemiz bitti. BU yıl içerisinde ihale edeceğiz. Yapılınca onu hemen devreye alacağız. Mevcut 200 bin küp arıtma tesisinin de kapasitesini 300 bin metreküpe çıkaracağız. Türkiye'de yedekli arıtması olan tek il Samsun olacak" ifadelerini kullandı. - SAMSUN

Samsun'un içme suyunu sağlayan Çakmak Barajı'nda doluluk oranı yüzde 57'ye çıktı
Samsun'un içme suyunu sağlayan Çakmak Barajı'nda doluluk oranı yüzde 57'ye çıktı

Türkiye, Samsun, Baraj, kar, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Samsun'un içme suyunu sağlayan Çakmak Barajı'nda doluluk oranı yüzde 57'ye çıktı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Ankara'daki AB heyeti: Erdoğan'la ilişkilerin geleceği hakkında samimi bir görüşme yaptık Ankara'daki AB heyeti: Erdoğan'la ilişkilerin geleceği hakkında samimi bir görüşme yaptık Fotoğraf çektirecek yer bulamayan Katy Perry, klozetin tepesinde poz verdi Fotoğraf çektirecek yer bulamayan Katy Perry, klozetin tepesinde poz verdi Sezgin Baran Korkmaz'ın Beylerbeyi'ndeki yalısı 60 milyon bedelle satışa çıkarıldı Sezgin Baran Korkmaz'ın Beylerbeyi'ndeki yalısı 60 milyon bedelle satışa çıkarıldı Şafak Mahmutyazıcıoğlu'ndan Ece Erken'in Şafak Mahmutyazıcıoğlu'ndan Ece Erken'in "Beni tanıdığına pişman mısın" sorusuna 3 kelimelik yanıt Ambulanstan indirdiği yaralının babası olduğunu gören hastane çalışanı gözyaşı döktü Ambulanstan indirdiği yaralının babası olduğunu gören hastane çalışanı gözyaşı döktü Türkiye'nin en zengin 10 kişisi ve servetleri! Rahmi Koç bile kendine 5. sırada yer buldu Türkiye'nin en zengin 10 kişisi ve servetleri! Rahmi Koç bile kendine 5. sırada yer buldu Oğlunun düğününde, gelininin 20 yıl önce terk ettiği kızı olduğunu öğrendi Oğlunun düğününde, gelininin 20 yıl önce terk ettiği kızı olduğunu öğrendi Sigorta parası için hamile eşini kayalıklardan atan kocanın davasında tanık konuştu: Eşi düşmüş biri gibi değildi Sigorta parası için hamile eşini kayalıklardan atan kocanın davasında tanık konuştu: Eşi düşmüş biri gibi değildi
G.Saray'da büyük kriz! Yöneticilerin eleştirileri Terim'in kulağına gitti G.Saray'da büyük kriz! Yöneticilerin eleştirileri Terim'in kulağına gitti         
17:38
Ferguson'dan, Rooney itirafları: Kumar, hayat kadınları ve alkole düşkündü Ferguson'dan, Rooney itirafları: Kumar, hayat kadınları ve alkole düşkündü         
17:21
Çalıştığı havalimanı yakınlarında kendini ağaca asarak intihar etti Çalıştığı havalimanı yakınlarında kendini ağaca asarak intihar etti         
17:02
Halk Ekmek'te Ramazan pidesi 1,5 TL'ye satılacak Halk Ekmek'te Ramazan pidesi 1,5 TL'ye satılacak         
16:40
Son Dakika! İstanbul'da avukatlık bürosuna silahlı saldırı: 3 ölü, 2 yaralı Son Dakika! İstanbul'da avukatlık bürosuna silahlı saldırı: 3 ölü, 2 yaralı         
15:50
Uzmanlar önümüzdeki iki haftayı işaret etti: Ramazan'da plato hareketi yaşanabilir Uzmanlar önümüzdeki iki haftayı işaret etti: Ramazan'da plato hareketi yaşanabilir         
15:31
Peynirci ile tatlıcı arasına sıkışan tarihi su terazisi yeniden açılacak Peynirci ile tatlıcı arasına sıkışan tarihi su terazisi yeniden açılacak         
15:15
240 bin liralık borcu yüzünden kocasının ahlaksız teklifini kabul etti 240 bin liralık borcu yüzünden kocasının ahlaksız teklifini kabul etti         
14:54
Kız kardeşlerinden boşanmasını istedikleri eniştelerini 40 dakika boyunca dövdüler Kız kardeşlerinden boşanmasını istedikleri eniştelerini 40 dakika boyunca dövdüler         
13:59
Didem Soydan'dan çok konuşulacak fantezi itirafı: Bunun için özel ayakkabılarım var Didem Soydan'dan çok konuşulacak fantezi itirafı: Bunun için özel ayakkabılarım var         
13:56
Kötü kokunun kaynağına giden çoban, vahşeti ortaya çıkardı Kötü kokunun kaynağına giden çoban, vahşeti ortaya çıkardı         
13:50
Çarpışan otomobilden yola fırlayıp yaşamını yitirdi, yakınları gözyaşlarına hakim olamadı Çarpışan otomobilden yola fırlayıp yaşamını yitirdi, yakınları gözyaşlarına hakim olamadı         
12:53
Bildiriye imza atan amiralin eşinden MHP lideri Bahçeli'nin eleştirisine yanıt Bildiriye imza atan amiralin eşinden MHP lideri Bahçeli'nin eleştirisine yanıt         
12:50
Türkiye, Rizeli astronotları konuşuyor! NASA'nın telefonlarına bile çıkmıyorlar Türkiye, Rizeli astronotları konuşuyor! NASA'nın telefonlarına bile çıkmıyorlar         
12:48
Dünyanın gözü Donbas'ta! Rusya ve Ukrayna arasında tansiyon yükseldi, çıkan çatışmada 2 asker öldü Dünyanın gözü Donbas'ta! Rusya ve Ukrayna arasında tansiyon yükseldi, çıkan çatışmada 2 asker öldü         
12:39
Henüz 27 yaşındaydı! Çiğnediği sakız talihsiz genci hayattan kopardı Henüz 27 yaşındaydı! Çiğnediği sakız talihsiz genci hayattan kopardı         
12:33
Babasının vefatıyla yıkılan Bige Önal'dan ilk paylaşım: Özleminle ne yaparım bilmiyorum Babasının vefatıyla yıkılan Bige Önal'dan ilk paylaşım: Özleminle ne yaparım bilmiyorum         
11:11
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.04.2021 17:58:06. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Samsun'un içme suyunu sağlayan Çakmak Barajı'nda doluluk oranı yüzde 57'ye çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei