Samsun'un ilçelerindeki yatırımlar incelendi

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Kavak ve Ladik ilçelerinde incelemelerde bulunarak devam eden projeleri yerinde takip etti.



Hafta sonu Kavak ve Ladik ilçelerine giden Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, beraberinde Başkanvekili Nihat Soğuk, Genel Sekreter İlhan Bayram, Özel Kalem Müdürü Süleyman Demirtaş, Fen İşleri Daire Başkanı Metin Köksal ve Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Yavuz Yılmaz ile birlikte tamamlanan ve devam eden yatırımları yerinde inceledi. Kavak Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu ile birlikte Seyitali Mahallesi'nde yapımı süren 3,2 kilometre uzunluğundaki sathi kaplama çalışmasını inceleyen Başkan Demir, daha sonra mahalle sakinleri ile bir araya geldi.



Kavak Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu ile birlikte ilçede yapımı devam eden ve yapılacak olan projeleri değerlendiren Başkan Demir, ortak akıl ile hareket ederek, hizmet için belediyelerin gücünü birleştireceklerini ifade etti.



Ardından Ladik ilçesine geçerek burada önce çalışmaları süren 2 kilometrelik beton yolu yerinde gören Başkan Demir, Salur Mahallesi'nde de vatandaşlarla buluştu. Ladik Belediye Başkanı Nurhan Yapıcı Özel'in de bulunduğu ziyarette vatandaşlarla sohbet eden Başkan Demir şunları söyledi:



"Yapılan çalışmaları yerinde görmek için buradayız. Bugüne kadar yapılamayan işler için kararlılık ve irade gerekiyor. Biz bu kararlılığı ve iradeyi ortaya koyuyoruz. Su sorununu hallettik. Yollarımız yapılıyor. Muhalefetten olan ilçelere de aynı mesafede davranıyoruz. Tam bir işbirliği sağladık. Yakakent'ten, Terme'ye, Ladik'ten Asarcık'a, merkeze kadar önümüzdeki dönemde bütün altyapıyı tamamlıyoruz. Buna inandık. Ladik'te birçok yerde çalışmalarımız devam ediyor. Bu sene programımız 50 kilometre. Bitireceğiz. Altyapı genişletme, temel sağlamlaştırma devam ediyor. Bu sene 50 kilometre bitireceğiz."



Daha sonra Ambarköy'deki restorasyon çalışmalarını ve yapımı devam eden düğün salonunu da inceleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Ladik'te bir de sürpriz yaparak, daha önce kendisini belediyede ziyaret edip evine davet eden Fahri Azim'e verdiği sözü yerine getirdi. Fahri Azim'in evine misafir olan Başkan Demir, burada sıcak ve samimi geçen sohbetin ardından doğal güzelliği ile büyüleyen Ladik Gölü'ne geçti. Ladik Gölü'nün turizm potansiyeline değinerek herkesi bu eşsiz güzelliği görmeye davet etti. - SAMSUN