Samsun'da 8. kattan apartman boşluğuna düşen kişi öldü - Son Dakika
Üye Girişi

Samsun'da 8. kattan apartman boşluğuna düşen kişi öldü

27.08.2022 17:24
Samsun'da 8. kattan apartman boşluğuna düşen kişi öldü

Samsun'un İlkadım ilçesinde 8. kattan apartman boşluğuna düşen kişi yaşamını yitirdi.

Samsun'un İlkadım ilçesinde 8. kattan apartman boşluğuna düşen kişi yaşamını yitirdi.

Bahçelievler Mahallesi 100. Yıl Bulvarı'ndaki bir apartmanın 8. katında ikamet eden Necat Erdoğan (33), apartman boşluğunda bulunan pencereden evine girmek isterken dengesini kaybederek düştü.

Erdoğan'ı gören komşuları, 112 Acil Servis ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Erdoğan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Erdoğan'ın cesedi, polis ekiplerinin çalışmasının ardından otopsi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

YORUMLAR
500
Araçların sibop kapaklarını söken çocukları uyarınca bıçaklandı Araçların sibop kapaklarını söken çocukları uyarınca bıçaklandı Araçların sibop kapaklarını söken çocukları uyarınca bıçaklandı Araçların sibop kapaklarını söken çocukları uyarınca bıçaklandı
Kaynak: AA

Bahçelievler Mahallesi, İlkadım, Samsun, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Samsun'da 8. kattan apartman boşluğuna düşen kişi öldü - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
16:49 Hakemlik kariyerini noktalayan Cüneyt Çakır'ın, 180 bin lirayı aşan paradan vazgeçtiği iddia edildi
16:00 Napoli'den Manchester United'a olay olan Cristiano Ronaldo teklifi! Dünyaları istediler
16:00 Araç sahiplerini sevindirecek haber! Benzin litresi 1 lira ucuzlayacak
15:40 Genç şarkıcı Aleyna Tilki'den Gülşen'in tutuklanmasına tepki: Sahnedeki insanlar masumdur
15:17 Futbolcu Mesut Özil'den sosyal medyada gündem olan Yıldız Tilbe paylaşımı: Seninle büyüdük
14:55 Çocuğunun gözleri önünde eski eşinin bıçakladığı kadın yaşadığı dehşeti anlattı! Çocuğunun velayetini istiyor
14:34 Galatasaray, Alexandru Cicaldau'yu opsiyonuyla birlikte Al Ittihad Kalba'ya kiraladı
14:11 Ucuz halı izdihamı! Vatandaşlar birbiriyle yarıştı
14:04 İbrahim Tatlıses dahil 8 kişi ölümden dönmüştü! Alkollü çıkan kamyon şoförü salıverildi
14:03 Oyuncu Elçin Sangu, "Gülşen'in tutuklanması hukuk cinayeti" diyen Nagehan Alçı'ya tepki gösterdi: Yemezler demokrat tavırlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.08.2022 17:24:26. #1.11#
SON DAKİKA: Samsun'da 8. kattan apartman boşluğuna düşen kişi öldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement