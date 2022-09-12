Samsun'da eniştesini bıçakla yaralayan şüpheli yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Samsun'da eniştesini bıçakla yaralayan şüpheli yakalandı

12.09.2022 13:28

Samsun'un İlkadım ilçesinde ablasının eşini bıçakla yaralayan şüpheli yakalandı.

Samsun'un İlkadım ilçesinde ablasının eşini bıçakla yaralayan şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, karısıyla sorun yaşayan M.A.G. (39), Fevzi Çakmak Mahallesi'nde kayınpederiyle tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine eşinin erkek kardeşi M.Y.P. (32), M.A.G'yı bıçakla yaraladı.

Sağlık ekiplerince Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan M.A.G'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

M.Y.P. ise İlkadım Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Bürosu ekiplerince Arda Sokak'ta yakalandı.

YORUMLAR
500
Samsun'da sahte içki operasyonunda bir şüpheli yakalandı Samsun'da sahte içki operasyonunda bir şüpheli yakalandı Samsun 3. sayfa haberleri: Samsun'da otomobil ticari taksiyle çarpıştı: 1 yaralı Samsun 3. sayfa haberleri: Samsun'da otomobil ticari taksiyle çarpıştı: 1 yaralı
Kaynak: AA

İlkadım, Samsun, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Samsun'da eniştesini bıçakla yaralayan şüpheli yakalandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
17:56 Beşiktaş'ın konuğu Başakşehir! Zorlu maçın ilk 11'leri açıklandı
17:47 Bu mucize! Diş ağrısı şikayetiyle gittiği hastanede beyin kanseri olduğunu öğrenen kadın cenazesini planlasa da tedavi yolunda gitti
17:29 Öğretmene soru soran Cumhurbaşkanı Erdoğan, aldığı cevapla kendi öğrencilik yıllarına döndü!
17:14 Evi dağıtan çocuklarını sopayla dövdü! Çığlıklar apartmanı inletti
17:00 Bakan Akar, Pençe Kilit Operasyonu'nda etkisiz hale getirilen toplam PKK'lı terörist sayısını açıkladı
16:54 İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in en çok şapkaları konuşuldu! İşte birbirinden tuhaf şapkaları
16:47 1 Kadın 1 Erkek, 7 yıllık aranın ardından Netflix Türkiye'de yayınlanacak
16:40 Rennes'den Fenerbahçe maçı öncesi bilet kararı! Satış yapılmayacak
16:32 "Diyarbakır, Kürdistan'ın bir parçasıdır" diyen CHP'li Nevaf Bilek hakkında "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan soruşturma başlatıldı
16:14 İş merkezinde korkunç manzara! Merdiven korkuluklarına asılı halde bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.09.2022 18:03:22. #1.12#
SON DAKİKA: Samsun'da eniştesini bıçakla yaralayan şüpheli yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement