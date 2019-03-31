Samsun'un İlkadım İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, İyi Parti Adayı...

Samsun'un İlkadım ilçesinde belediye başkanlığını İYİ Parti adayı Necattin Demirtaş kazandı.

Samsun'un İlkadım ilçesinde belediye başkanlığını İYİ Parti adayı Necattin Demirtaş kazandı.



Kesin olmayan sonuçlara göre, Necattin Demirtaş 88 bin 512, AK Parti adayı Erdoğan Tok 77 bin 833, bağımsız aday Şaban İşenç 746 oy aldı.



-Demirtaş'ın özgeçmişi-



1955 Samsun Kavak doğumludur. İlkokulu Emrullah Efendi, Orta okulu Mithat Paşa, Lise tahsilini Ondokuzmayıs lisesinde tamamladı. 1979 yılında Ege Üniversitesi İşletme fakültesini bitirdi. Askerliğini 1982 yılında 4 aylık kısa dönem olarak Isparta'da yaptı. Uzun yıllar kamunun çeşitli kademelerinde yöneticilik yaptı. 2009 Mahalli seçimini kazanarak Samsun İlkadım Belediye Başkanı olmuştur. İngilizce bilmektedir.

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