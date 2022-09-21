Samsun'da çatıdan çatıya atlarken yakalanan yaralama şüphelisine ev hapsi

Samsun'un İlkadım ilçesinde bir binanın çatısından başka binanın çatısına atlarken yakalanan silahla yaralama şüphelisine ev hapsi verildi.

İlkadım Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Bürosu ekiplerince İstasyon Mahallesi Engin Sokak'taki bir ikamette binanın çatısından başka bir binanın çatısına atlarken yakalanan silahla yaralama şüphelisi Mustafa A'nın işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlıya, çıkarıldığı hakimlikçe elektronik kelepçe takılarak ev hapsi verildi.

Karadeniz Mahallesi Ümraniye Sokak'ta 19 Eylül'de bir kafenin önünde oturan Niyazi Y. ve Mehmet Can B'nin yanına motosikletle gelen Mustafa A. (27) silahla ateş ederek kaçmış, olayın ardından zanlının İstasyon Mahallesi Engin Sokak'taki bir ikamette olduğu tespit edilmişti.

Apartmanın üçüncü katına çıkan polisleri fark eden Mustafa A, binanın çatısına kaçmış, buradan bitişikteki binanın çatısına atlamaya çalışan şüpheli, polis ekiplerince gözaltına alınmıştı.