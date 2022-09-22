Samsun'da 293 bin 700 filtreli sigara kağıdı ele geçirildi - Son Dakika
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Samsun'da 293 bin 700 filtreli sigara kağıdı ele geçirildi

22.09.2022 11:44
Samsun'da 293 bin 700 filtreli sigara kağıdı ele geçirildi

Samsun'un İlkadım ilçesinde bir depoda 293 bin 700 makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

Samsun'un İlkadım ilçesinde bir depoda 293 bin 700 makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Adalet Mahallesi'nde belirlenen bir depoya operasyon düzenledi.

Depoda yapılan aramada 233 bin 500 bandrolsüz doldurulmuş makaron, 60 bin 200 boş makaron, 23 kilogram açık kıyılmış tütün, 20 kilogram sahte bandrollü tütün ve 3 sigara sarma makinesi ele geçirdi.

Depo sahibi M.G. hakkında adli işlem yapıldı.

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Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, İlkadım, Samsun, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Samsun'da 293 bin 700 filtreli sigara kağıdı ele geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Samsun'da 293 bin 700 filtreli sigara kağıdı ele geçirildi - Son Dakika
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