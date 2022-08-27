Ekipler evde yaptıkları aramada 60 bin dal bandrolsüz boş makaron, 33 bin 600 dal doldurulmuş makaron sigara, 19 paket bandrolsüz tütün, 5 bin boş sigara paketi, 4 otomatik sigara sarma makinesi ile 2 hava kompresörü ele geçirdi.

Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, İlkadım, Samsun, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Samsun'da 93 bin 600 filtreli sigara kağıdı ele geçirildi - Son Dakika

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