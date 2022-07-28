Samsun'da drift yapan 2 sürücüye para cezası kesildi - Son Dakika
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Samsun'da drift yapan 2 sürücüye para cezası kesildi

28.07.2022 00:15
Samsun'da drift yapan 2 sürücüye para cezası kesildi

Samsun'un İlkadım ilçesinde, drift yapan 2 sürücüye idari para cezası uygulandı.

Samsun'un İlkadım ilçesinde, drift yapan 2 sürücüye idari para cezası uygulandı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Kışla Mahallesi Gebi Caddesi'ndeki kavşakta drift yaparak trafiği tehlikeye düşüren 2 sürücünün, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince tespit edildiği bildirildi.

Sürücülere para cezası kesilerek adli işlem başlatıldığı belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Trafik güvenliğini tehlikeye düşürerek diğer sürücü ve yayaların hayatını riske atan bu ve benzeri olaylara bundan sonra da asla müsamaha gösterilmeyecek olup, gerekli cezai işlem ve adli süreç tavizsiz yürütülecektir."

Öte yandan drift yapan sürücülerin görüntüleri güvenlik kameralarınca kaydedildi.

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Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, İlkadım, Samsun, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Samsun'da drift yapan 2 sürücüye para cezası kesildi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Samsun'da drift yapan 2 sürücüye para cezası kesildi - Son Dakika
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