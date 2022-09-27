Operasyon düzenleyen ekipler, İlkadım ilçesi Çiftlik Mahallesi'nde belirlenen ikamet ile araçta yaptıkları aramada 17 kurusıkı tabanca, 27 kurusıkı tabanca şarjörü, 22 kabza, ruhsatsız tabanca, bu tabancaya ait şarjör, 239 mermi, 2 bıçak, pompalı tüfek, 2 tüfek şarjörü ve 20 kartuş, 2 uzun namluluğu tüfeğe ait dürbün, 13 sentetik hap ve radar tespit cihazı ele geçirdi.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Samsun'da silah ticareti operasyonunda 2 zanlı yakalandı - Son Dakika

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