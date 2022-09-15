Samsun'da taciz iddiasıyla yargılanan öğretmene 35 yıl 11 ay hapis cezası - Son Dakika
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Samsun'da taciz iddiasıyla yargılanan öğretmene 35 yıl 11 ay hapis cezası

15.09.2022 15:06
Samsun'da taciz iddiasıyla yargılanan öğretmene 35 yıl 11 ay hapis cezası

Samsun'un İlkadım ilçesinde öğrencilerine cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla yargılanan öğretmene, 35 yıl 11 ay 6 gün hapis cezası verildi.

Samsun'un İlkadım ilçesinde öğrencilerine cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla yargılanan öğretmene, 35 yıl 11 ay 6 gün hapis cezası verildi.

Samsun 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Y.Ö. ile taraf avukatları katıldı.

Basına kapalı gerçekleştirilen duruşmada savunma yapan Y.Ö'nün, hakkındaki iddiaları reddettiği öğrenildi.

Mahkeme heyeti, sanığın, 3 mağdur için 7 yıl 9 ay 22'şer gün, 2 mağdur için ise 6 yıl 3'er ay hapis cezasına hükmetti.

Olayın geçmişi

Samsun'un İlkadım ilçesinde 14 Aralık 2021'de öğrencilerine cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla öğretmen Y.Ö. hakkında soruşturma başlatılmış, okuldaki güvenlik kameralarını inceleyen polis ekiplerinin gözaltına aldığı Y.Ö, tutuklanmıştı.

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanık hakkında, "çocuğun cinsel istismarı", "sarkıntılık yapmak suretiyle çocuğun cinsel istismarı" suçlarından 110 yıla kadar hapis cezası talep edilmişti.

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Kaynak: AA

İlkadım, Samsun, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Samsun'da taciz iddiasıyla yargılanan öğretmene 35 yıl 11 ay hapis cezası - Son Dakika

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SON DAKİKA: Samsun'da taciz iddiasıyla yargılanan öğretmene 35 yıl 11 ay hapis cezası - Son Dakika
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