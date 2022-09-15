Mahkeme heyeti, sanığın, 3 mağdur için 7 yıl 9 ay 22'şer gün, 2 mağdur için ise 6 yıl 3'er ay hapis cezasına hükmetti.

Kaynak: AA

İlkadım, Samsun, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Samsun'da taciz iddiasıyla yargılanan öğretmene 35 yıl 11 ay hapis cezası - Son Dakika

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