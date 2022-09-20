Samsun'da silahla yaralama şüphelisi çatıdan çatıya atlarken yakalandı - Son Dakika
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Samsun'da silahla yaralama şüphelisi çatıdan çatıya atlarken yakalandı

20.09.2022 18:56

Samsun'un İlkadım ilçesinde silahla yaralama şüphelisi, bir binanın çatısından başka binanın çatısına atlarken yakalandı.

Samsun'un İlkadım ilçesinde silahla yaralama şüphelisi, bir binanın çatısından başka binanın çatısına atlarken yakalandı.

Karadeniz Mahallesi Ümraniye Sokak'ta dün bir kafenin önünde oturan Niyazi Y. ve Mehmet Can B'nin yanına motosikletle gelen Mustafa A. (27) silahla ateş ederek kaçtı. Sağlık ekiplerince Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olayın ardından şüpheliyi yakalamak için çalışma yürüten İlkadım Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Bürosu ekipleri, zanlının İstasyon Mahallesi Engin Sokak'taki bir ikamette olduğunu tespit etti. Apartmanın üçüncü katına çıkan polisleri fark eden Mustafa A, binanın çatısına kaçtı. Buradan bitişikteki binanın çatısına atlamaya çalışan şüpheli, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Olayda kullanılan silahın ise başka bir binanın çatısına atıldığını fark eden ekipler, itfaiyeye haber verdi. İtfaiye merdiveniyle çatıya çıkan polis memuru silahı aldı.

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Kaynak: AA

Karadeniz, Ümraniye, İlkadım, Samsun, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Samsun'da silahla yaralama şüphelisi çatıdan çatıya atlarken yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Samsun'da silahla yaralama şüphelisi çatıdan çatıya atlarken yakalandı - Son Dakika
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