Su arıtma cihazının arızalanması üzerine görüştüğü firma yetkilileri, Murat A'nın İlkadım ilçesi İlyasköy Mahallesi Ödemiş Sokak'taki ikametine gitmiş, cihazın tamiri ve fiyatının indirilmesi talebinde bulunan Murat A. ile firma yetkilileri Meryem Y. ve yanındaki 2 kişi arasında tartışma çıkmıştı. Murat A, tartışmanın ardından araçla olay yerinden ayrılmak isteyen firma çalışanlarına tabancayla ateş etmiş, Meryem Y, başına mermi isabet etmesi sonucu ağır yaralanmıştı.

Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, İlkadım, Samsun, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Arıtma cihazı arızası tartışmasında firma yetkilisi kadını silahla yaralayan şüpheli adliyede - Son Dakika

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