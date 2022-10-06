Ne zamandır ortalarda yoktu! Erdoğan'ı karşılaması ile haber oldu

Vatman Yasemin Danışmaz idaresindeki tramvay fren yapmasına rağmen genç kıza hafif şekilde çarparak durabildi. Vatman, olay sonrası tramvaydan inerek yere savrulan ancak kazadan yara almadan kurtulan genç kıza sarılarak onu teselli etti.

Kaynak: AA

İlkadım, Samsun, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Samsun'da tramvayın hafif şekilde çarptığı genç kız kazadan yara almadan kurtuldu - Son Dakika

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