Samsun'da tramvayın hafif şekilde çarptığı genç kız kazadan yara almadan kurtuldu - Son Dakika
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Samsun'da tramvayın hafif şekilde çarptığı genç kız kazadan yara almadan kurtuldu

06.10.2022 11:02

Samsun'un İlkadım ilçesinde tramvayın hafif şekilde çarptığı genç kız, kazayı yara almadan atlattı.

Samsun'un İlkadım ilçesinde tramvayın hafif şekilde çarptığı genç kız, kazayı yara almadan atlattı.

Baruthane durağındaki tramvay yolunda bulunan yaya geçidinden kulağında kulaklık olduğu halde geçmeye çalışan Simay Taşabat (18), bu sırada gelen tramvayı fark etmedi.

Vatman Yasemin Danışmaz idaresindeki tramvay fren yapmasına rağmen genç kıza hafif şekilde çarparak durabildi. Vatman, olay sonrası tramvaydan inerek yere savrulan ancak kazadan yara almadan kurtulan genç kıza sarılarak onu teselli etti.

Kazanın ardından olay yerine sevk edilen ambulans ekibi genç kızı sağlık kontrolünden geçirdi. Kontrolde genç kızın sağlık sorununun bulunmadığı belirlendi.

Öte yandan tramvayın Taşabat'a çarpma anı, istasyonunda bulunan güvenlik kamerasına yansıdı.

YORUMLAR
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Kulaklıkla yaya geçidinden geçen ve gelen treni görmeyen genç kız ölümden döndü! O anlar kameralara yansıdı Kulaklıkla yaya geçidinden geçen ve gelen treni görmeyen genç kız ölümden döndü! O anlar kameralara yansıdı
Kaynak: AA

İlkadım, Samsun, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Samsun'da tramvayın hafif şekilde çarptığı genç kız kazadan yara almadan kurtuldu - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Samsun'da tramvayın hafif şekilde çarptığı genç kız kazadan yara almadan kurtuldu - Son Dakika
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