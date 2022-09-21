Samsun'da boşanma aşamasındaki karısını öldüren kişi ile annesinin yargılanmasına devam edildi - Son Dakika
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Samsun'da boşanma aşamasındaki karısını öldüren kişi ile annesinin yargılanmasına devam edildi

21.09.2022 13:56
Samsun'da boşanma aşamasındaki karısını öldüren kişi ile annesinin yargılanmasına devam edildi

Samsun'un Kavak ilçesinde boşanma aşamasındaki eşini bıçaklayarak öldüren kişi ile annesi ikinci kez hakim karşısına çıktı.

Samsun'un Kavak ilçesinde boşanma aşamasındaki eşini bıçaklayarak öldüren kişi ile annesi ikinci kez hakim karşısına çıktı.

Samsun 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanıklar Baki K. ve annesi Zahide K. ile taraf avukatları katıldı.

Sanıklar Baki K. ve Zahide K, savunmalarında tahliye ve beraatlarını talep etti.

"Canavarca hisle, tasarlayarak kasten öldürme" suçlamasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılanan sanıkların tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme heyeti, duruşmayı 24 Kasım'a erteledi.

Kavak ilçesinde 1 Şubat 2022'de bir aylık uzaklaştırma kararının bitmesinin ardından annesi Zahide K. ile Kovid-19 nedeniyle karantinada bulunan eşinin evine giden ve çocuklarını görmek istediğini söyleyen Baki K, tartışıp darbettiği Gülbahar K'yi bıçaklamış, ağır yaralanan 3 çocuk annesi kadın hastaneye götürülürken yaşamını yitirmişti. Gözaltına alınan Baki K. ve Zahide K. tutuklanmıştı.

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Kaynak: AA

Samsun, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Samsun'da boşanma aşamasındaki karısını öldüren kişi ile annesinin yargılanmasına devam edildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Samsun'da boşanma aşamasındaki karısını öldüren kişi ile annesinin yargılanmasına devam edildi - Son Dakika
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