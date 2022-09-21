Kavak ilçesinde 1 Şubat 2022'de bir aylık uzaklaştırma kararının bitmesinin ardından annesi Zahide K. ile Kovid-19 nedeniyle karantinada bulunan eşinin evine giden ve çocuklarını görmek istediğini söyleyen Baki K, tartışıp darbettiği Gülbahar K'yi bıçaklamış, ağır yaralanan 3 çocuk annesi kadın hastaneye götürülürken yaşamını yitirmişti. Gözaltına alınan Baki K. ve Zahide K. tutuklanmıştı.

Sanıklar Baki K. ve Zahide K, savunmalarında tahliye ve beraatlarını talep etti.

Kaynak: AA

Samsun, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Samsun'da boşanma aşamasındaki karısını öldüren kişi ile annesinin yargılanmasına devam edildi - Son Dakika

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