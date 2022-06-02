Samsun'un Kavak ilçesinde Çocuk Gelişimi Şenliği yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Samsun'un Kavak ilçesinde Çocuk Gelişimi Şenliği yapıldı

02.06.2022 15:15
Samsun'un Kavak ilçesinde Çocuk Gelişimi Şenliği yapıldı

Kavak Yaşar Doğu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesince Çocuk Gelişimi Şenliği düzenlendi.

Kavak Yaşar Doğu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesince Çocuk Gelişimi Şenliği düzenlendi.

Kavak'ta bir düğün salonunda gerçekleşen şenlikte okul müdürü Recai Çapaş, çocukların gelişiminin önemli olduğunu anlattı.

Çocuklardaki yaratıcılığı ön plana çıkarmayı hedeflediklerini belirten Çapaş, çocukların temel becerilerinin artması ve kitap okuma alışkanlığı edinmesi için çalıştıklarını kaydetti.

Konuşmanın ardından öğretmenler Büşra Kaya ve Zeynep Duman Çalış ailelere çocuk gelişimi konusunda bilgi verdi.

Şenliğe Kavak Kaymakamı Ömer Saygılı, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Ali Rıza Yıldız, İlçe Müftüsü Yakup Belen, İlçe Milli Eğitim Müdürü Orhan Büyük ve veliler katıldı.

YORUMLAR
500
Çarşamba'da sahte içki operasyonu Çarşamba'da sahte içki operasyonu İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Burdur'da konuştu Açıklaması İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Burdur'da konuştu Açıklaması
Kaynak: AA

Yaşar Doğu, Hisarcık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Samsun'un Kavak ilçesinde Çocuk Gelişimi Şenliği yapıldı - Son Dakika


Son Dakika
15:17 Erdoğan'ın askeri harekat çıkışı dünya gündeminde bomba etkisi yarattı! Suriye Milli Ordusu'ndan destek videosu: Hazırız
15:13 Pakistan'da trenle yolculuk yapan 2 çocuk annesi kadına sırayla tecavüz ettiler!
15:11 Erdoğan açıkladı: Yeni eğitim öğretim yılında, ders kitaplarının yanı sıra yardımcı kaynaklar da öğrencilere ücretsiz olarak sağlanacak
15:09 Oyuncu Bahar Şahin ile meslektaşı Oktay Çubuk yeni aşka yelken açtı!
15:07 Taraftar Ali Koç'u yere göğe sığdıramadı! Fenerbahçe'nin Jorge Jesus'a vereceği maaş gündem oldu!
14:38 Vatandaşın "Mansur Yavaş'ı aday yapın" çağrısına Meral Akşener'den yanıt gecikmedi
14:38 Haftalar süren hakaret davasını kazanan Johnny Depp'den ilk açıklama: Jüri hayatımı geri verdi
14:34 Yunan Başbakanı Miçotakis'ten provokatif ziyaret! Erdoğan'ın "Anlaşmayı bozduk" tepkisinden sonra geldi
14:08 Fenerbahçe'de Jorge Jesus dönemi resmen başladı! İşte sözleşme süresi ve maliyeti...
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.06.2022 15:21:34. #1.11#
SON DAKİKA: Samsun'un Kavak ilçesinde Çocuk Gelişimi Şenliği yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement