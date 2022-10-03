Samsun'da trafik kazasının ardından alev alan araçtaki karı koca öldü - Son Dakika
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Samsun'da trafik kazasının ardından alev alan araçtaki karı koca öldü

03.10.2022 12:52
Samsun'da trafik kazasının ardından alev alan araçtaki karı koca öldü

Samsun'un Kavak ilçesinde tırın çarpmasının ardından alev alan otomobilde sıkışan karı koca hayatını kaybetti.

Samsun'un Kavak ilçesinde tırın çarpmasının ardından alev alan otomobilde sıkışan karı koca hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Havza yönüne seyreden Gürcistan uyruklu Aslan Sahınıdze'nin kullandığı BS 061 S plakalı dorse ile BB 377 TB plakalı tır, Yaşar Doğu Mahallesi'ndeki dönel kavşağın altındaki geçitte önünde ilerleyen ve Temel Kirpikçi'nin kullandığı 34 FF 780 plakalı otomobile çarptı.

Çarpmanın etkisiyle tüplü olduğu öğrenilen ve alev alan araçtan çıkamayan sürücü ile eşi Arzu Kirpikçi hayatını kaybetti.

Bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle araçta çıkan yangın söndürüldü.

Tır sürücüsü Sahınıdze gözaltına alınırken, yaşamını yitiren çiftin cesedi ise otopsi yapılmak üzere adli tıp kurumuna götürüldü.

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Kaynak: AA

Gürcistan, Samsun, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Samsun'da trafik kazasının ardından alev alan araçtaki karı koca öldü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Samsun'da trafik kazasının ardından alev alan araçtaki karı koca öldü - Son Dakika
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