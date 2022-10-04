Havza yönüne seyreden Gürcistan uyruklu Aslan Sahinidze'nin kullandığı BS 061 S plakalı dorse ile BB 377 TB plakalı tır, Yaşar Doğu Mahallesi'ndeki dönel kavşağın altındaki geçitte önünde ilerleyen ve Temel Kirpitçi'nin kullandığı 34 FF 780 plakalı otomobile çarpmıştı. Çarpmanın etkisiyle tüplü olduğu öğrenilen ve alev alan araçtan çıkamayan sürücü ile eşi Arzu Kirpitçi hayatını kaybetmişti. Tır sürücüsü Sahinidze gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA

Samsun, Ordu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Samsun'da trafik kazasında hayatını kaybeden çiftin cenazeleri Ordu'da defnedildi - Son Dakika

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