Samsun'da trafik kazasında hayatını kaybeden çiftin cenazeleri Ordu'da defnedildi - Son Dakika
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Samsun'da trafik kazasında hayatını kaybeden çiftin cenazeleri Ordu'da defnedildi

04.10.2022 13:18
Samsun'da trafik kazasında hayatını kaybeden çiftin cenazeleri Ordu'da defnedildi

Samsun'un Kavak ilçesinde tırın çarpmasının ardından alev alan otomobilde sıkışarak yaşamını yitiren çiftin cenazeleri, Ordu'da toprağa verildi.

Samsun'un Kavak ilçesinde tırın çarpmasının ardından alev alan otomobilde sıkışarak yaşamını yitiren çiftin cenazeleri, Ordu'da toprağa verildi.

İlçenin Yaşar Doğu Mahallesi'nde, dün tırın çarptığı otomobilin sürücüsü Temel (56) ve eşi Arzu Kirpitçi'nin (48) cenazeleri, Samsun'dan alınarak Ordu'nun Ulubey ilçesine getirildi.

Karı kocanın cenazeleri, Akoluk Mahallesi Merkez Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından aynı mahalledeki aile kabristanlığına defnedildi.

Cenaze törenine, Kirpitçi çiftinin yakınlarının yanı sıra Ulubey Belediye Başkanı İsa Türkcan ile vatandaşlar katıldı.

Havza yönüne seyreden Gürcistan uyruklu Aslan Sahinidze'nin kullandığı BS 061 S plakalı dorse ile BB 377 TB plakalı tır, Yaşar Doğu Mahallesi'ndeki dönel kavşağın altındaki geçitte önünde ilerleyen ve Temel Kirpitçi'nin kullandığı 34 FF 780 plakalı otomobile çarpmıştı. Çarpmanın etkisiyle tüplü olduğu öğrenilen ve alev alan araçtan çıkamayan sürücü ile eşi Arzu Kirpitçi hayatını kaybetmişti. Tır sürücüsü Sahinidze gözaltına alınmıştı.

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Kaynak: AA

Samsun, Ordu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Samsun'da trafik kazasında hayatını kaybeden çiftin cenazeleri Ordu'da defnedildi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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