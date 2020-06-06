Samsun'un kenevir üretim alanları genişliyor - Son Dakika

SAMSUN'un kenevir üretim merkezi Vezirköprü ilçesinden sonra Bafra ilçesinde de bin dekarlık alanda kenevir üretimi başladı.

Türkiye'nin kenevir üretim merkezi olan Samsun'da, üretim alanları genişliyor. Türkiye'de ruhsatlı ekim yapılan yerlerden birisi olan Vezirköprü ilçesi Narlısaray Mahallesi'nde ekilen kenevir, 800 dönüme ulaştı. Samsun'un bereketli ovalarına sahip olan Bafra ilçesinde de kenevir üretimi başladı. İlçede bin dekarlık alanda üretim yapılıyor. Bu oran ülke genelinde ekilen alanın yüzde 40'ına karşılık geliyor. Yeşil Küre ve CC Teknolif şirketlerinin iş birliğinde bin dekarlık alanda ekimi yapılan kenevirde, istenilen verim alınması halinde bu oran 5 bin dekara çıkarılacak.

'GEÇEN YIL DENEME EKİMİ YAPTIK, GÜZEL SONUÇLAR ALDIK'

Kenevir üretimiyle ilgili geçen yıl deneme ekimi yaptıklarını anlatan Yeşil Küre Firması Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Aydın , şunları söyledi:

"CC Teknolif firması, ilk başta 2 bin 500 dekar alan istedi. Ancak biz 'İlk sene tüm taraflar bu işten memnun kalırsa bizim 10 bin dönümlük ekilebilir alanımız var, bu alanların yarısını tahsis ederiz' dedik. Daha sonra bin dekar alanda üretim yapılması için ilgili firmayla anlaşma yaptık. Geçen sene 10 dönümlük alanda kenevirin, Bafra'da yetişip yetişmeyeceğini anlamak için ekim yapmıştık ve güzel sonuçlar aldık. Şimdi de yapılan bu anlaşma ile kenevirin yetiştiriciliğini yapacağız, ekmesi, sulaması ve hasada kadar büyütmesi bize ait olacak. Hasadını ise CC Teknolif firması yapacak. Türkiye'de bu yıl 2 bin 500 dekar alanda ekim yapılıyor. Bunun yaklaşık bin dekarı Samsun'un Vezirköprü ilçesinde, 500 dekarı Amasya'nın Merzifon ilçesinde ve bin dekarı da içinde bulunduğumuz Yeşil Küre firmasının arazilerindedir. CC Teknolif firması, bu yıl tohum elde edecek ve kenevir lifinden de kumaş yapacak."