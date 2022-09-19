İlkadım, Atakum ve Canik İlçe Jandarma Komutanlıkları ile Asayiş, İstihbarat ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesince 35 personelin katılımıyla Uzgur ve Tepeköy mahallelerindeki üç adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Kaynak: AA

Jandarma, İlkadım, Samsun, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Samsun'da 51 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı - Son Dakika

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