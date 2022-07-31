Hasan K, daha önce de anahtarını içeride unuttuğunu ve balkondan evine girdiğini, aynı şeyi denemek isterken düştüğünü anlattı.

Kaynak: AA

İlkadım, Samsun, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Samsun'da ikinci kattaki evine balkondan girmek isterken düşen kişi yaralandı - Son Dakika

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