Samsun'da ikinci kattaki evine balkondan girmek isterken düşen kişi yaralandı - Son Dakika
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Samsun'da ikinci kattaki evine balkondan girmek isterken düşen kişi yaralandı

31.07.2022 14:01
Samsun'da ikinci kattaki evine balkondan girmek isterken düşen kişi yaralandı

Samsun'un merkez İlkadım ilçesinde ikinci kattaki evine balkondan girmek isterken düşen kişi yaralandı.

Samsun'un merkez İlkadım ilçesinde ikinci kattaki evine balkondan girmek isterken düşen kişi yaralandı.

Pazar Mahallesi Hacısuyu Sokak'ta yalnız yaşayan Hasan K. (77), ikinci kattaki evinin anahtarını içeride unutunca balkondan girmek istedi. Hasan K, balkona tırmandığı sırada dengesini kaybederek zemine düştü.

Yaralanan Hasan K, olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekiplerince Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hasan K, daha önce de anahtarını içeride unuttuğunu ve balkondan evine girdiğini, aynı şeyi denemek isterken düştüğünü anlattı.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

İlkadım, Samsun, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Samsun'da ikinci kattaki evine balkondan girmek isterken düşen kişi yaralandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Samsun'da ikinci kattaki evine balkondan girmek isterken düşen kişi yaralandı - Son Dakika
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