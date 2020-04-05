Samsun'un Ovacık Mahallesi'nde karantina sürüyor - Son Dakika

SAMSUN'un Vezirköprü ilçesine bağlı Ovacık Mahallesi, 1 Nisan'da karantinaya alındı. Mahalleye giriş çıkışları yasaklayan jandarma ekipleri, kontrollerini sürdürüyor.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alınan Vezirköprü ilçesi Ovacık Mahallesi'nde uygulama sürüyor. Mahalleye giriş çıkışlar yasaklanırken, jandarma ekipleri, kontrollerini sürdürüyor. 71 hanesi bulunan ve 335 kişinin yaşadığı mahalledeki vatandaşların, ihtiyaçları ise Vezirköprü Belediyesi tarafından karşılanıyor.