Samsun'un Ovacık Mahallesi'nde karantina sürüyor - Son Dakika

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Samsun'un Ovacık Mahallesi'nde karantina sürüyor
6 saat önce
SAMSUN'un Vezirköprü ilçesine bağlı Ovacık Mahallesi, 1 Nisan'da karantinaya alındı.
SAMSUN'un Vezirköprü ilçesine bağlı Ovacık Mahallesi, 1 Nisan'da karantinaya alındı. Mahalleye giriş çıkışları yasaklayan jandarma ekipleri, kontrollerini sürdürüyor.
Koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alınan Vezirköprü ilçesi Ovacık Mahallesi'nde uygulama sürüyor. Mahalleye giriş çıkışlar yasaklanırken, jandarma ekipleri, kontrollerini sürdürüyor. 71 hanesi bulunan ve 335 kişinin yaşadığı mahalledeki vatandaşların, ihtiyaçları ise Vezirköprü Belediyesi tarafından karşılanıyor.
Haber Yayın Tarihi: 05.04.2020 12:52 Kaynak: DHA
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