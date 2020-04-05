Son Dakika › Güncel › Samsun'un Ovacık mahallesinde karantina sürüyor - Son Dakika
Samsun'un Ovacık mahallesinde karantina sürüyor
6 saat önce
Samsun'un Ovacık mahallesinde karantina sürüyorSAMSUN'un Vezirköprü ilçesine bağlı Ovacık Mahallesi, 1 Nisan'da karantinaya alındı.
Samsun'un Ovacık mahallesinde karantina sürüyor
SAMSUN'un Vezirköprü ilçesine bağlı Ovacık Mahallesi, 1 Nisan'da karantinaya alındı. Mahalleye giriş çıkışları yasaklayan jandarma ekipleri, kontrollerini sürdürüyor.
Koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alınan Vezirköprü ilçesi Ovacık Mahallesi'nde uygulama sürüyor. Mahalleye giriş çıkışlar yasaklanırken, jandarma ekipleri, kontrollerini sürdürüyor. 71 hanesi bulunan ve 335 kişinin yaşadığı mahalledeki vatandaşların, ihtiyaçları ise Vezirköprü Belediyesi tarafından karşılanıyor.
Haber Yayın Tarihi: 05.04.2020 01:16 Kaynak: DHA
Son Dakika Seyahat yasağı, bu iki bölgede geçerli değil! Sebebi ise olaydan daha ilginç PTT ücretsiz maske dağıtımına başlıyor Son Dakika: İtalya'da son 24 saatte koronavirüs nedeniyle 525 kişi hayatını kaybetti Koronavirüs günlerinde İstanbul'da asayiş suçları azaldı, aile içi şiddet arttı