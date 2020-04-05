Samsun'un Ovacık mahallesinde karantina sürüyor - Son Dakika

Koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alınan Vezirköprü ilçesi Ovacık Mahallesi'nde uygulama sürüyor. Mahalleye giriş çıkışlar yasaklanırken, jandarma ekipleri, kontrollerini sürdürüyor. 71 hanesi bulunan ve 335 kişinin yaşadığı mahalledeki vatandaşların, ihtiyaçları ise Vezirköprü Belediyesi tarafından karşılanıyor.

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