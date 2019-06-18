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Samsun'un refüjleri kadınların elinde güzelleşiyor

1 saat önce

Samsun Büyükşehir Belediyesi bünyesinde çalışanlar kadınlar Samsun'un farklı bölgelerindeki refüjlere renkli çiçekler dikerek Samsunu güzelleştiriyor.

Samsun'un refüjleri kadınların elinde güzelleşiyor, System.String[]
Samsun Büyükşehir Belediyesi bünyesinde çalışanlar kadınlar Samsun'un farklı bölgelerindeki refüjlere renkli çiçekler dikerek Samsunu güzelleştiriyor.

Samsun Büyükşehir Belediyesi bünyesinde çalışanlar kadınlar Samsun'un farklı bölgelerindeki refüjlere renkli çiçekler dikerek Samsunu güzelleştiriyor. Güneş altında saatlerce çalışan kadınlar günlük 70 liraya çalışarak ev ekonomisine katkıda bulunuyor. 42 yaşında ev hanımı olan Nuran Sevindik, "Aileme yardımcı olmak için bu işte çalışıyorum. Ev işi ile bu çiçek dikme işini aynı anda yürütmek çok zor oluyor.4 tane çocuğum var bir tanesi otizm hastası, çocuklarım ve bir ekmek parası almak için çalışmak zorundayım" dedi.

"Emeğimizi çalmasınlar"

Diktikleri çiçekleri insanların çaldıklarını söyleyen 49 yaşındaki Bayramiye Kılınç, "Biz o kadar emek veriyoruz, insanlar bu çiçekleri çalıyorlar. Bir dalın kopmaması için emek sarf ediyoruz. İnsanlar bu çiçekleri koparmasın ve çalmasınlar. Bizleri arada küçümseyen kişilerde çıkıyor.Yaptığımız iş küçümsenecek iş değil,emekçi kadınlar olarak çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu. - SAMSUN
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 01:06 Kaynak: İHA
Sevindik, Samsun Büyükşehir Belediyesi, Samsun, Güncel
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