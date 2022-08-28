Baba ve oğlunu öldüren sanığa 2 kez müebbet

Samsun'un Salıpazarı ilçesinde geçen yıl arazi anlaşmazlığı kavgasında tabancayla baba ve oğlunu vurarak öldüren Yunus Aslan, yargılandığı mahkemece 2 kez müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, 17 Kasım 2021 tarihinde Salıpazarı'na bağlı Tepealtı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, öğle saatlerinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumetli oldukları öğrenilen Yunus Aslan (51) ile komşusu İsmail Keskin (56) ve oğlu Mahir Keskin (34) arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Yunus Aslan belinden çıkardığı tabancayla İsmail ve Mahir Keskin'e ateş etti. Vücutlarına mermi isabet eden baba ve oğlu kanlar içinde yere yığılırken, zanlı Yunus Aslan ise kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yapılan ilk incelemelerde Mahir Keskin'in hayatını kaybettiği belirlenirken, yaralı olan İsmail Keskin sağlık ekipleri tarafından Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Baba İsmail Keskin de burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Jandarma tarafından yakalandı

Baba ve oğlunun katil zanlısı Yunus Aslan jandarma ekipleri tarafından olaydan bir süre sonra evinde yakalanarak gözaltına alınarak, Salıpazarı İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından geniş güvenlik önlemleri alınarak çıkarıldığı Çarşamba Adliyesi'nde tutuklandı.

İki ayrı cinayetten iki ayrı müebbet aldı

Çarşamba Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan sanık son kez hakim karşısına çıktı. Baba ve oğul cinayetinde mahkeme tarafından karar açıklandı. Katil zanlısı Yunus Aslan, baba ve oğlunu öldürmekten 2 kez müebbet hapis cezasına çarptırıldı. - SAMSUN