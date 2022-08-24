Bunun üzerine olay yerine emniyet güçleri ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çilingir yardımıyla kapının açılmasının ardından evde yapılan incelemede Doğan, hareketsiz yatarken bulundu.

Alınan bilgiye göre, Bereket Mahallesi Aşık Veysel Sokak'taki evinde yalnız yaşayan Hüseyin Doğan 'dan bir süredir haber alamayan komşuları, binanın havalandırma boşluğundan da koku gelmesi üzerine güvenlik güçlerine ihbarda bulundu.

Kaynak: AA

Hüseyin Doğan, Salıpazarı, Samsun, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Samsun'da yalnız yaşayan emekli öğretmen evinde ölü bulundu - Son Dakika

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