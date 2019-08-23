Son Dakika Haberleri: Samsun'un Salıpazarı ilçesindeki selde ölü sayısı 2'ye yükseldi.
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Samsun'un Salıpazarı ilçesindeki selde ölü sayısı 2'ye yükseldi.

37 dakika önce

Samsun'un Salıpazarı ilçesindeki selde ölü sayısı 2'ye yükseldi.

Samsun'un Salıpazarı ilçesindeki selde ölü sayısı 2'ye yükseldi., System.String[]

Samsun'un Salıpazarı ilçesindeki selde ölü sayısı 2'ye yükseldi. Salıpazarı İlçe Belediye Başkanı Halil Akgül, selde 2 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. - SAMSUN

Halil Akgül, Salıpazarı, Samsun, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 05:19 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Emine Bulut haberini sunarken sözcükler spiker Hülya Hökenek'in boğazına düğümlendi
Özgecan Aslan'ın kuzeni olan eşini öldürüp parçalara ayıran cani kocaya müebbet istemi! Son Dakika: Samsun'daki selde 2 kişi hayatını kaybetti, en az 3 kişi kayıp Canice öldürülen Emine Bulut'un kardeşi: Bunların hakkı idamdır

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.8.2019 17:57:01. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Samsun'un Salıpazarı ilçesindeki selde ölü sayısı 2'ye yükseldi.
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]