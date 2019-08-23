Samsun'un Salıpazarı ilçesindeki selde ölü sayısı 2'ye yükseldi.
37 dakika önce
Samsun'un Salıpazarı ilçesindeki selde ölü sayısı 2'ye yükseldi.
Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 05:19 Kaynak: İHA
Samsun'un Salıpazarı ilçesindeki selde ölü sayısı 2'ye yükseldi. Salıpazarı İlçe Belediye Başkanı Halil Akgül, selde 2 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. - SAMSUN
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