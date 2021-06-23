Samsun'un tek kadın ağır vasıta direksiyon öğretmeni - Son Dakika

Samsun'un tek ağır vasıta direksiyon öğretmeni Çiğdem Tembel, yıllardır kamyon, tır ve otobüs gibi ağır vasıtalarda direksiyon dersi veriyor.

45 yaşındaki direksiyon usta öğreticisi Çiğdem Tembel, hemcinslerinin aksine zorlu bir meslek seçimi yaptı. Otomobil direksiyon eğitmenliğinin yanında ağır vasıta direksiyon eğitimi de veren Tembel, birçok erkek öğrenciye tır, kamyon, otobüs ve karavan sürüş dersleri veriyor. Erkek öğrencilerin ilk görüşte kendisini yadırgadığını ifade eden Tembel, mesleğini çok sevdiğini ve gurur duyarak yaptığını dile getirdi.

"20 yıldır bu meslekteyim, ağır vasıta sürüş eğitimi veriyorum"

Uzun yıllardır ağır vasıta sürüş eğitmenliği yaptığını vurgulayan Çiğdem Tembel, "20 yıldır bu meslekteyim. Ağır vasıta da olmak koşuluyla otomatik, manuel vites otomobil, tır, kamyon, otobüs ve karavan direksiyon dersleri veriyorum. Kendimi bu işe adadım. Mesleğimi çok seviyorum. Kadın adaylara eğitim verirken hep zorlandıklarını gördüm. Empati yapmak adına sürekli kendimi yüksek arabada denedim. Onların neden anlamadığını ya da benim neden anlatamadığımı anlamak için hep ağır vasıtada çalıştım. Onların korkularını anlamak adına da büyük araçlarda kendimi zorladım. Böylece onları anladım ve büyük araçlar daha çok eğlenceli oldu" dedi.

"Ağır vasıta direksiyon hocasıyım' dediğimde bana şaşırıyorlar"

Kendisini gören öğrencilerin şaşırdığına da dikkat çeken Tembel, "Ben adaylarımı aradığımda, 'Ben Çiğdem hoca, ağır vasıta öğretmeniyim' dediğimde şaşırıyorlar bana. Adayımı almaya gidiyorum. Erkek adaya, 'hadi gidelim' diyorum. Arkama dönüp baktığımda gelenin olmadığını görüyorum. 'Hocanız benim gelin' diyorum. Büyük bir şaşkınlığın ardından geliyorlar. Şaşırmakta da haklılar. Motor sesleri hoşuma gittiği için bun işi seçtim. Ağır vasıtada günlük 6-8 aday çalıştırıyorum. Bunlar arasında bazen dorseli, dorsesiz tır oluyor. Mesai saatleri dışında özel derse yöneliyorum. Genellikle firma elemanlarına uzun yol tecrübesi kazandırıyorum. Onlarla şehir dışı eğitimler de veriyorum. Otobanda limitlerde hız yaptırıyorum. Mesleğimden mutluyum" diye konuştu.

Çiğdem Tembel, hemcinslerinin aksine daha zorlu bir meslekte çalışarak ailesinin geçimine katkı sağlıyor. - SAMSUN