Samsun'da sahte içki operasyonunda bir zanlı yakalandı - Son Dakika
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Samsun'da sahte içki operasyonunda bir zanlı yakalandı

30.09.2022 16:06
Samsun'da sahte içki operasyonunda bir zanlı yakalandı

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde düzenlenen sahte içki operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde düzenlenen sahte içki operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Tekkeköy ilçesi 19 Mayıs Mahallesi'nde sahte içki üretildiği belirlenen bir ikamete operasyon düzenledi.

Adreste arama yapan ekipler, 26 şişe el yapımı içki ile 5 litre etil alkol ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüpheli S.Y. hakkında adli işlem başlatıldı.

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Kaynak: AA

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, Emniyet Müdürlüğü, Tekkeköy, Samsun, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Samsun'da sahte içki operasyonunda bir zanlı yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Samsun'da sahte içki operasyonunda bir zanlı yakalandı - Son Dakika
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