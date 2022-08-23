Alınan bilgiye göre, Tekkeköy ilçesi Recepoğlu Kavşağı mevkisinde gıda ve kozmetik üretimi yapan bir fabrikada henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Kaynak: AA

Tekkeköy, İtfaiye, Samsun, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Samsun'da gıda ve kozmetik fabrikasında yangın çıktı - Son Dakika

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